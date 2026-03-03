バンダイナムコエンターテインメントは3月2日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」にてSSRユニット「ザ・ガンダム」を無料配布中だと告知した。

これは、先日メインステージに追加された「機動戦士ガンダムAGE」に合わせてのプレゼント。作品縛りの編成を組むとき、とても重宝するありがたい配布だ。

「ザ・ガンダム」は作中において“救世主”と呼ばれる神話の機体。それを主人公のフリットが復活させることを目指し、作られたのが「ガンダムAGE-1」となる。

配布された「ザ・ガンダム」は、武装が「エクスカリバー」だけという極端な性能。射程3と近接にしては射程が長いものの、遠距離武装がないので乗りこなせるパイロットは限られてくる。

そんななか、とあるスカウトパイロットが脚光を浴びることとなる。それがとあるコロニーの地下スラムに住む民間人「イワーク・ブライア（SR）」だ。キャラクタースキル、アビリティ、パラメータすべてが“格闘”に特化しており、「ザ・ガンダム」にピッタリの能力を持っている。

これにはユーザーも「ザ・ガンダムに乗ることを…強いられてるんだ！」「すがすがしいほどのステ振りだわ」「序盤ガチで攻撃型いないから正直助かった」「よく見ずノリでSP化したら謎に暴れ出してびっくりしました」など、満場一致でイワーク専用機であることを話題にしている。

ところでこのイワークという男性、アニメ放送時に「強いられているんだ！」というセリフが集中線付きで描かれたせいで、注目を浴びたことがある。ゲーム内でももちろん再現（ただしボイスはありませんでした）。

まさかの配布機体に最適な能力を持って生まれたイワークさん。ぜひゲームをプレイし、「ザ・ガンダム」に乗せて大暴れさせてみてはいかがだろうか。

