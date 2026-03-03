ポケモンは3月2日、「ポケットモンスター 赤・緑」の楽曲が当時のリアルなサウンドで楽しめる、GAME BOY（ゲームボーイ）型の音楽再生グッズ「ポケモン赤・緑 GAME MUSIC COLLECTION with GAME BOY型さいせいマシン」の抽選販売を開始すると告知した。

これはカートリッジを当時のゲームボーイのように差し替えることで、ゲーム場面ごとのサウンドを鳴らすもの。カートリッジ数は計45種類で、付属のコレクションボックスに収納できる。価格は9900円で、LR44ボタン電池3個で動く。

抽選販売はポケモンセンターオンラインとマイニンテンドーストアで実施。ポケモンセンターオンラインでは応募に会員登録が必要で、3月4日16時59分までの受付。抽選結果発表は3月10日で、お届けは3月下旬の予定だ。

マイニンテンドーストアはニンテンドーアカウントの会員登録が必要。ストアで抽選券（無料）をカートに入れ、注文手続きをすれば完了だ。申し込みは3月9日11時59分までで、結果は3月13日午後以降に発表予定。3月31日までに到着するという。

公式が「カートリッジを差し込む音さえ、懐かしい思い出。」というコメントとともに実機映像を公開すると、ユーザーからは「ガチャって差し込むの懐かしい」「あかん、これ欲しすぎる」「カチッって音は僕たちにとって魔法の合言葉でした」「負けるつもりで勝負するバカがいるかよ…応募完了だ！」など、懐かしさとともに抽選販売へ臨む声が寄せられていた。

