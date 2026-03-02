バンダイナムコエンターテインメントは3月1日、iOS／Android／PC向けガンダムシミュレーション「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」の海外一部地域でストアセールスランキング1位達成したことを記念し、ダイヤ3000個を全ユーザーへ無料配布した。

先日よりメインステージに「機動戦士ガンダムAGE」が実装。ピックアップガシャにURユニット「ガンダムAGE-2 ノーマル(EX)」「ガンダムAGE-1 ノーマル(EX)」などが実装され、大いに盛り上がっている状況だ。

ユーザーからは「毎回1位なの凄いよ本当」「海外一部地域のみなさん毎度ありがとう！」「さすがにAGEは無理と思ってたがいくのか。すげー」「ぽかぽか運営すぎる」「このゲームは、ランキング一位であり続ける事を・・・強いられているんだ！」など、喜びと感謝の声が寄せられている。

また、「AGE知らない話だからすごく楽しい」など、本作で初めて機動戦士ガンダムAGEのストーリーに触れる層もおり、「これぞジージェネ」と称賛する声も。

4月には1周年のアニバーサリーも控えており、ガシャに何がくるか予想する動きもある。今後のジージェネの動きにも注目したい。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

