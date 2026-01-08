講談社ゲームラボは1月8日、Nintendo Switch版「FAIRY TAIL ダンジョンズ」を発売したと発表。リリース記念セールで20％オフとなっている。

本作は、漫画「FAIRY TAIL（フェアリーテイル）」原作の真島ヒロ先生が「オリジナルゲームを作りたい」と思い立ち制作された、デッキ構築型ローグライトゲーム（開発はginolabo）。2024年8月にはSteamで発売され、原作ファンだけでなく、ローグライクファンからも「非常に好評」の支持を得ている作品だ。

Nintendo Switch版の発売にあわせ、Steam版でも大型アップデートを実施。新規プレイアブルキャラ5体や新ダンジョンの実装をはじめ、170種を超える新規カードや100種以上のスキル、追加イベント・機能などを実装している。もちろん、Switch版にもその内容は収録済み。

Steam版は40％オフセールを開催中なので、お好きなプラットフォームで「フェアリーテイル」のオリジナルゲームをプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FAIRY TAIL ダンジョンズ

ジャンル：デッキ構築型ローグライト

販売：講談社

開発：ginolabo

プラットフォーム：PC（Steam）／Nintendo Switch

発売日：発売中（Steam：2024年8月26日／Switch：2026年1月8日）

価格：1420円

IARC：3+（3歳以上対象）

©真島ヒロ・講談社／ginolabo