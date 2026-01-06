スクウェア・エニックスは1月6日、2026年2月5日に発売予定の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）の配信ガイドラインを公開した。

ガイドラインは、ルールに従うことで本作のプレイ動画、生放送配信、画像投稿を認めるというもの。違反すると削除勧告されることもあるので、一読しておくことをお勧めする。

・配信ガイドライン

https://www.dragonquest.jp/guideline/dq7r/

その【利用条件】のなかには以下の文言が記されている。

●「魔空間の神殿」魔王の玉座での強敵戦後のプレイの模様は2026年2月5日まで生配信、動画・画像の投稿をお控えください。

デジタルデラックス版の特典である「48時間アーリーアクセス権」で先んじてプレイする場合、禁止区間まで配信してしまわないよう注意が必要だ。1月7日に配信される体験版の範囲は問題なさそうなので、ぜひ配信や投稿で楽しもう。

なお、HD-2D版「ドラゴンクエストIII」や「ドラゴンクエストI＆II」でも同様の禁止区間の記載はあったが、あちらは発売から約1ヵ月間の「配慮期間」が設けられていた。今回は発売日となる2月5日までの禁止となっているのが、やや気になるポイントだ。

いよいよ本格的に動き出した「ドラゴンクエストVII Reimagined」は、2026年2月5日発売だ。石板をめぐる長編がどう生まれ変わったのか、期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO