任天堂は1月9日、Nintendo Switch 2用ソフト『マリオテニス フィーバー』の紹介映像と公式サイトを2026年1月8日に公開したと発表。ゲームの発売日は2月12日、価格はパッケージ版が8980円／ダウンロード版が7980円だ。

本作は、多彩なショットを打ち分けて、誰でもラリーの楽しさを味わえる「マリオテニス」シリーズの最新作。今回は、コートを凍らせる「アイスラケット」や、自分の分身を作り出す「シャドウラケット」など、コートにさまざまな効果を発生させる30種類の「フィーバーラケット」が登場し、新たな駆け引きを楽しめる。

紹介映像や公式サイトでは本作の特徴をより詳しく紹介しているので、ぜひともチェックしよう。

▼公式サイト

https://www.nintendo.com/jp/games/switch2/aaaea/index.html

▼マリオテニス フィーバー 紹介映像

https://youtu.be/DMNeUnIUHik?si=XByHMIjqbdhBkmF1

任天堂の公式サイトのトピックページでも本作について紹介しているので、あわせてチェックしてみてはいかがだろうか。

▼トピックページ

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/d1ace53d-78b4-4e0f-8d97-df6079f5019d

【ゲーム情報】

タイトル：マリオテニス フィーバー

ジャンル：スポーツ

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月12日予定

価格：8980円（パッケージ版）／7980円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～4人（ローカル通信：2〜4人／インターネット通信：1〜4人）

CERO：A（全年齢対象）

© Nintendo / CAMELOT