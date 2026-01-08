カプコンは1月8日、「モンスターハンターワイルズ」にて、アップデート「Ver.1.040.03.00」を配信した。内容は主に「ゴグマジオス戦」におけるサポートハンターに関する調整と、そのほかの不具合修正となる。

注目を集めているのは、ゴグマジオス戦におけるサポートハンター「ファビウス」の上方調整だ。大技の抑制に成功した際、盾を構えた彼の後ろにいれば、即死技を回避できる。それをより「わかりやすく」「辿り着きやすく」「妨害されないように」調整されている。

具体的にはガード位置をこれまでよりエリア中央へ寄せ、サインを発信した上でガイドマークを頭上に出して居場所をわかりやすく示し、「ファビウスどこぉ!?」になる可能性を減らしている。

また、全サポートハンターにスキル「緩衝」の効果を追加し、ガード中のファビウスをプレイヤーが攻撃することでダメージリアクションをとっていた問題を解消している。

さらに、龍属性の攻撃が不足して大技の抑制に「失敗」した際、それを知らせてくれるセリフも追加された。

一部のユーザーからは「ゴグマ快適になりそう、ありがとうございます」「位置がわかりやすくなるのはとてもありがたい」「筆頭ランサーに相応しくなったね」と感謝の声が寄せられる一方、「ファビウスの貴重なお笑い要素が！」「ズッコけるファビたんおもろかったのに」などと仕様変更を寂しく思う声もあった。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

