「ポケモンS・V」最強の御三家そろい踏み 1月9日より「フシギバナ」からスタート
ポケモンは1月5日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、★7の黒い結晶のテラレイドバトルに「さいきょうのあかし」をもった、歴代パートナーポケモンたちの進化した姿が再登場すると発表。
1月9日9時から始まる第1弾では、初代「ポケットモンスター」のパートナーより、最強のフシギバナが登場。期間は1月16日までとなり、以降は順次開催していくという。
注意点としては、過去に開催されたイベントで同じポケモンを捕まえている場合、もう一度捕まえることはできない。ただ最強のバトルを楽しむことはできるので、ほかのプレイヤーと一緒にお祭りへ参加してみてはいかがだろうか。
イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。
※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。
・【予告】「さいきょうのあかし」をもった、歴代パートナーポケモンたちの進化した姿が再登場！
https://sv-news.pokemon.co.jp/ja/page/443.html
【ゲーム情報】
タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』
ジャンル：RPG
プラットフォーム：Nintendo Switch
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
発売日：発売中（2022年11月18日）
価格：
パッケージ版：各6578円
ダウンロード版：各6500円
ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）
通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応
CERO：A（全年齢対象）
