ポケモンは1月5日、発売中のNintendo Switch用ソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」において、★7の黒い結晶のテラレイドバトルに「さいきょうのあかし」をもった、歴代パートナーポケモンたちの進化した姿が再登場すると発表。

1月9日9時から始まる第1弾では、初代「ポケットモンスター」のパートナーより、最強のフシギバナが登場。期間は1月16日までとなり、以降は順次開催していくという。

注意点としては、過去に開催されたイベントで同じポケモンを捕まえている場合、もう一度捕まえることはできない。ただ最強のバトルを楽しむことはできるので、ほかのプレイヤーと一緒にお祭りへ参加してみてはいかがだろうか。

イベントは、期間中に「ポケポータル」＞「ふしぎなおくりもの」＞「ポケポータルニュースを受け取る」の手順を踏むとプレイできるので、お見逃しなく。

※Nintendo Switch Online（有料）への加入は不要。

【ゲーム情報】

タイトル：『ポケットモンスター スカーレット』／『ポケットモンスター バイオレット』

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

発売日：発売中（2022年11月18日）

価格：

パッケージ版：各6578円

ダウンロード版：各6500円

ダブルパック：1万3156円（パッケージ／ダウンロード）

プレイ人数：1人（対戦／交換など：2～4人）

通信機能：ローカル通信対応／インターネット通信対応

CERO：A（全年齢対象）

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。