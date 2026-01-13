カプコンは1月12日、「モンスターハンターワイルズ」にて、2月18日に歴戦王の追加を含む最終アップデートを予定していると発表した。内容は以下の通り。

●歴戦王の最後を飾る「歴戦王アルシュベルド」が登場

●「オリジナル武器・チャームデザインコンテスト」で最優秀作品に選ばれた武器とチャームが実装

●『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売を記念したコラボコンテンツの配信で、主人公とともに冒険するロイヤルアイルー「ルディ」のなりきりオトモ防具や、特別なチャームが登場

2025年12月には無料タイトルアップデート第4弾も配信されており、追加モンスター「ゴグマジオス」、巨戟アーティア武器、防具の限界突破など、多くの調整が実施された。

ユーザーからは「気付けばあと1ヵ月か…あっという間だったな」「一番お気に入りのアルシュベルド、楽しみしかない」「大トリに相応しい強さを期待しています！」など、本作の顔でもあるメインモンスター「アルシュベルド」が、歴戦王という強力な個体となって登場する2月のアップデートに期待する声が多く寄せられている。

また、「最終アップデート」という言葉に対して「細々とでも遊びを供給してほしい」「フリーチャレンジやイベントクエストも配信終わるんかな？」「次はマスターランク実装ですかね？」など、寂しさや次なる展開に触れる声も。

アップデートは2月18日の予定。日が近づいたらあらためて詳細が発表されると思うので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。