「モンハンワイルズ」2月18日ついに最終アップデートへ 歴戦王アルシュベルド実装、コンテストデザインの武器・チャームなど
カプコンは1月12日、「モンスターハンターワイルズ」にて、2月18日に歴戦王の追加を含む最終アップデートを予定していると発表した。内容は以下の通り。
●歴戦王の最後を飾る「歴戦王アルシュベルド」が登場
●「オリジナル武器・チャームデザインコンテスト」で最優秀作品に選ばれた武器とチャームが実装
●『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の発売を記念したコラボコンテンツの配信で、主人公とともに冒険するロイヤルアイルー「ルディ」のなりきりオトモ防具や、特別なチャームが登場
2025年12月には無料タイトルアップデート第4弾も配信されており、追加モンスター「ゴグマジオス」、巨戟アーティア武器、防具の限界突破など、多くの調整が実施された。
ユーザーからは「気付けばあと1ヵ月か…あっという間だったな」「一番お気に入りのアルシュベルド、楽しみしかない」「大トリに相応しい強さを期待しています！」など、本作の顔でもあるメインモンスター「アルシュベルド」が、歴戦王という強力な個体となって登場する2月のアップデートに期待する声が多く寄せられている。
また、「最終アップデート」という言葉に対して「細々とでも遊びを供給してほしい」「フリーチャレンジやイベントクエストも配信終わるんかな？」「次はマスターランク実装ですかね？」など、寂しさや次なる展開に触れる声も。
アップデートは2月18日の予定。日が近づいたらあらためて詳細が発表されると思うので、続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）
デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
