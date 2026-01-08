スクウェア・エニックスより配信中の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」。そこでわかった新事実に、ユーザーの間でざわめきが広がっているので紹介したい。

体験版では、物語の開始から最初に訪れる村「ウッドパルナ」クリアまでのストーリーをプレイできる。そのなかで「とあるキーアイテム」の扱いによってお話が分岐し、原作準拠の展開と、誰も知らない新たな展開が見られるようになる（詳細はネタバレのため伏せます）。

このことに気付いたユーザーからは「これは神ゲー演出！」「私の好きなドラクエVII、こんな高待遇でいいんですか？」「お話を一部削ったのも納得」「分岐がすごく良い。何が正解か、ああしていれば、こうしていれば…」「あー、完全に理解した。神ゲーだわ」と大絶賛。

以前から本作のプロデューサー・市川毅氏へのインタビューで、「これまでにない新しい結末」が追加されることは明かされていたが、今回の体験版によって「話が変わってきた」というわけだ。ゲーム全体の結末が分岐するのではなく、短編ごとのお話がそれぞれ分岐する可能性が出てきた。

そうなると気になるのが、体験版以降のお話。「レブレサック、レブレサックはどうなる!?」「まさかあの村の改心ルート来るのか」「綺麗なレブレサックってこと？」「いっそ滅ぼすルートが欲しい…」など、ファンの間でさまざまな声が寄せられている。

ほかにも「古びたメガネ」をお爺さんに返したか否かが、いずれ「大きな分岐」になるのでは……？ といった想像をする声も。ある意味で「取り返しのつかない要素」だらけになりそうな本作。まずは心のままにプレイしてみるのもいいかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO