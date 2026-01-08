リメイク版「ドラクエVII」分岐の存在にファンざわつく　「これは神ゲー演出」「こんな高待遇でいいんですか？」

文●Zenon／ASCII

石板を集めて新たな世界へ旅立つ！これぞ「ドラクエVII」でワクワクが止まらないっ

　スクウェア・エニックスより配信中の「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」。そこでわかった新事実に、ユーザーの間でざわめきが広がっているので紹介したい。

　体験版では、物語の開始から最初に訪れる村「ウッドパルナ」クリアまでのストーリーをプレイできる。そのなかで「とあるキーアイテム」の扱いによってお話が分岐し、原作準拠の展開と、誰も知らない新たな展開が見られるようになる（詳細はネタバレのため伏せます）。

ウッドパルナに到着。村人が自分の家を壊すという不思議な行動をとっている

　このことに気付いたユーザーからは「これは神ゲー演出！」「私の好きなドラクエVII、こんな高待遇でいいんですか？」「お話を一部削ったのも納得」「分岐がすごく良い。何が正解か、ああしていれば、こうしていれば…」「あー、完全に理解した。神ゲーだわ」と大絶賛。

　以前から本作のプロデューサー・市川毅氏へのインタビューで、「これまでにない新しい結末」が追加されることは明かされていたが、今回の体験版によって「話が変わってきた」というわけだ。ゲーム全体の結末が分岐するのではなく、短編ごとのお話がそれぞれ分岐する可能性が出てきた。

　そうなると気になるのが、体験版以降のお話。「レブレサック、レブレサックはどうなる!?」「まさかあの村の改心ルート来るのか」「綺麗なレブレサックってこと？」「いっそ滅ぼすルートが欲しい…」など、ファンの間でさまざまな声が寄せられている。

　ほかにも「古びたメガネ」をお爺さんに返したか否かが、いずれ「大きな分岐」になるのでは……？ といった想像をする声も。ある意味で「取り返しのつかない要素」だらけになりそうな本作。まずは心のままにプレイしてみるのもいいかもしれない。

城の地下でメガネを失くして困ってるお爺さん。探して渡すとちょっといい話を聞かせてもらえる

「古びたメガネ」は、装備可能なアクセサリー。しゅび力が＋1されるので、あえてパクって装備していくのもアリ？

 

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2026年2月5日予定
※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。
価格：
　通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
　デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）
　豪華版：1万5800円（パッケージ版）
　超豪華版：2万9800円（パッケージ版）
CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
℗ SUGIYAMA KOBO

