スクウェア・エニックスは1月7日、2026年2月5日に発売する「ドラゴンクエストVII Reimagined」（リイマジンド）の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」を配信開始した。

体験版では冒険のはじまりから主人公たちが最初にたどり着く世界、「ウッドパルナ」クリアまでの物語をプレイできる。製品版へのデータ引継ぎも可能だ。

早速プレイしたユーザーからは「ドールルックが温かみあって良き」「フィールドがジオラマ感ある」「戦闘がめっちゃハイテンポ！」「速度上げても敵の攻撃まで早くならないのには感動した」など、手触りは大好評。

ボイスが付いたことでより「後味の悪い旅」が楽しめると、本作ならではの感想を述べている人もいた。

一方で賛否が分かれたのは、UI刷新による「ドラクエらしさ」の消失と、難易度調整の親切さだ。

左上にメニューコマンドが出て、階層式に選んでいくメニュー構造を今回は刷新。より現代チックなUIに作り直されていることに「ドラクエらしくない」「慣れの問題かな、まだ違和感」など否定的な声もある。

また、ゲーム開始時に選べる難易度調整については、「楽ちんプレイ（イージー）」「バッチリ冒険（ノーマル）」「いばらの道だぜ（ハード）」のほか、「自由にせってい」で各項目を任意に調整できるように。

たとえば経験値は少なめにして、職業熟練度は多く獲得できるようにする。モンスターの強さは手強くして歯ごたえのある戦闘を楽しみつつ、経験値も多くしてレベル上げの時間は短縮する。など、自由な冒険スタイルの調整が可能となっている。

これに対し、「めっちゃ親切でありがたい」という声と、「ゲーム体験が人によって変わってしまうのはどうなんだろう」という声があり、賛否が分かれている模様だ。

「リイマジンド」の通り、いろいろと手が加えられて「再構築」されている本作。気になっている人はぜひ体験版をプレイして、その「手触りの良さ」を味わってみてほしい。

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストVII Reimagined

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

開発：スクウェア・エニックス、ヘキサドライブ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年2月5日予定

※PC（Steam）版は2026年2月6日予定。

価格：

通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万978円（ダウンロード版）

豪華版：1万5800円（パッケージ版）

超豪華版：2万9800円（パッケージ版）

CERO：B（12歳以上対象）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

℗ SUGIYAMA KOBO