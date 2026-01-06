インディーゲーム「アクアリウムは踊らない」の作者・橙々氏が1月5日、自身のXにて「2万円あればゲー厶作れます」と投稿し、話題を呼んでいる。

投稿の意図としては、「ゲームを作りたいなら先行投資はほとんどいらない」というもの。2万円の内訳は「ほぼドットチップと音楽です」とし、PCと液晶タブレットを入れても8万円程度だったとしている。

一連の流れでは、自身の経験からゲーム開発における心得を説いており、「ゲーム作りで信用していいのは、自分の熱意と愛だけ」「くねくねしてないで、いまRPGツクール買って起動するがよい」「ゲーム作家は鉄腕ダッシュ」など心に刺さる名言（？）を生み、新たにゲーム開発へ挑戦する人の背を押している。

ユーザーからは「なお人件費」「時間は無限にあるものとする」「開発者の人権と尊厳は見なかったことにする」など、開発8年、ほぼ1人で制作した根気強さなどを挙げ、誰でもマネできることではないとの声も。

とは言え、かのゲームクリエイター・桜井政博氏も「とにかくやれ!!」と述べているので、まずは一歩を踏み出すことがゲーム開発において最も重要なのかもしれない。

ちなみに、橙々氏の制作した「アクアリウムは踊らない」は、累計60万DLを記録したフリーゲームを経て、キャラボイスと新規シナリオを追加したNintendo Switch／PC（Steam）版を販売中。

Switch版は1月11日まで1760円（20％オフ）セール中なので、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

©daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025