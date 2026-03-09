「ぽこ あ ポケモン」環境レベル爆上げ！ “おひっこし”のやり方を解説

文●Zenon／ASCII

これからゾロアと一緒に住むんだ！の記念写真

　ポケモンより発売中のNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」。現在多くのユーザーがプレイし、「土日休みが溶けました」「1日15時間くらいぽこポケしてる」など、ドハマりする人も続出している模様。

　本稿では、おひっこしのやり方を紹介。「環境レベルを上げたい！」という人はとくにチェックしてほしい。

●おひっこしの仕方

　ポケモンは最初、プレイヤーが作った草むらや花畑などの「生息地」にそのまま住む。ポケモンセンター前のパソコンで見られる「環境レベル」を上げたい場合、そこを要望に合わせて改善してもいいが、せっかくなので家具とかいっぱいそろえたおうちに招待すると、グッと上げられる。

　やり方はカンタン。まずは引越し先となる建物を作っておこう。「けんちくキット」によるものでも、ブロックを積み上げて扉を付ければシステムに認識される「ブロック建築」でもどちらでもOK。

キットによる建物例（すなのおへやキット）

ブロックによる建物例（筆者による建築）

　建物を用意できたら、ポケモンに話しかけて「いっしょに行こう」を選択。おひっこし先の建物まで連れていき、「ここに　おひっこしする？」を選択すれば完了だ。

家具が3点以上置かれてないと、断られてしまうことも。今回は快諾いただいた、よかった！

　環境レベルを上げるには「低評価」のすみごこちを底上げしていくのが効果的。まずは「すみかなし」となっているポケモンだけでも「おひっこし」させてみてはいかがだろうか。

　あとはお部屋を飾り立てていけば、どんどん環境レベルが上がっていくはずだ。おひっこししたポケモンの好みに合うような家具を置いていこう。

　ちなみに、ほかの街へポケモンを連れていくことも可能。好きな組み合わせのポケモンで一家を作ってみるのも面白いかもしれない。

あとでうすチュウも呼ぼうっと！

 

