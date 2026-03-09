ポケモンより発売中のNintendo Switch 2 用ソフト「ぽこ あ ポケモン」。現在多くのユーザーがプレイし、「土日休みが溶けました」「1日15時間くらいぽこポケしてる」など、ドハマりする人も続出している模様。

本稿では、おひっこしのやり方を紹介。「環境レベルを上げたい！」という人はとくにチェックしてほしい。

●おひっこしの仕方

ポケモンは最初、プレイヤーが作った草むらや花畑などの「生息地」にそのまま住む。ポケモンセンター前のパソコンで見られる「環境レベル」を上げたい場合、そこを要望に合わせて改善してもいいが、せっかくなので家具とかいっぱいそろえたおうちに招待すると、グッと上げられる。

やり方はカンタン。まずは引越し先となる建物を作っておこう。「けんちくキット」によるものでも、ブロックを積み上げて扉を付ければシステムに認識される「ブロック建築」でもどちらでもOK。

建物を用意できたら、ポケモンに話しかけて「いっしょに行こう」を選択。おひっこし先の建物まで連れていき、「ここに おひっこしする？」を選択すれば完了だ。

環境レベルを上げるには「低評価」のすみごこちを底上げしていくのが効果的。まずは「すみかなし」となっているポケモンだけでも「おひっこし」させてみてはいかがだろうか。

あとはお部屋を飾り立てていけば、どんどん環境レベルが上がっていくはずだ。おひっこししたポケモンの好みに合うような家具を置いていこう。

ちなみに、ほかの街へポケモンを連れていくことも可能。好きな組み合わせのポケモンで一家を作ってみるのも面白いかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル：ぽこ あ ポケモン

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

販売：ポケモン

開発：ポケモン、ゲームフリーク、コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年3月5日）

価格：8980円（パッケージ／ダウンロード）

CERO：A（全年齢対象）

※本ソフトには、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要なモードや機能がある。

※パッケージ版（キーカード）については、次のものが必要。

・インターネット接続環境

・10GB以上の空き容量（更新データなどで追加の空き容量が必要になる場合あり）。はじめてプレイするときにソフト本編がダウンロードされる。

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。