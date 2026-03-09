日本ファルコムは3月9日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾として発売を予定しているNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用タイトル『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、公式サイトを正式オープンしたと発表。本作の発売時期は、2026年秋予定だ。

▼公式サイト

https://www.falcom.co.jp/sora2/

▼『空の軌跡 the 2nd』ティザートレーラー

■『空の軌跡 the 2nd』メインキャラクター＆キャスト紹介

＜エステル・ブライト＞

CV：高柳知葉さん

年齢：16歳

誕生日：8月7日

武器：棒術具

リベール王国の正遊撃士（ブレイサー）。義弟のヨシュアとともに見習い遊撃士として故郷を旅立ち、王国各地で事件解決に尽力していく中で遊撃士として、一人の人間として大きな成長を遂げた。

女王生誕祭の夜に忽然と姿を消したヨシュアを探し出すため、そして、王国で発生した事件（the 1st）の黒幕を突き止めるため、エステルは新たな旅立ちを決意する。

＜ヨシュア・アストレイ＞

CV：藤原夏海さん

年齢：16歳

誕生日：12月20日

武器：双剣

5年前に養子としてブライト家に引き取られた少年。漆黒の髪と琥珀色の瞳を持ち、双剣によるスピーディでテクニカルな戦闘を得意としている。

姉弟同然に育ったエステルとともに王国各地を旅し、正遊撃士としての資格を得るものの、女王生誕祭の夜、自らの過去と正体を打ち明けたヨシュアは、そのままエステルの前から姿を消してしまった。

＜シェラザード・ハーヴェイ＞

CV：安済知佳さん

年齢：23歳

誕生日：5月14日

武器：鞭

《銀閃（ぎんせん）》の異名を持つ正遊撃士で、鞭による多彩な攻撃と導力魔法を使い分ける万能タイプ。

面倒見がよく、エステルにとっては姉のような存在でもあるが、大の酒好きで酔うと手が付けられなくなってしまう。

リベール王国を震撼させた事件（the 1st）を背後で操っていた謎の組織の動きを調査すべく、遊撃士の一人としてエステルの旅に協力していくことになる。

＜オリビエ・レンハイム＞

CV：子安武人さん

年齢：25歳

誕生日：4月1日

武器：導力銃

北の大国、エレボニア帝国出身の旅の演奏家。ピアノからリュートまで弾きこなす音楽の才能と、導力銃と導力魔法に秀でた戦闘技術を兼ね備えているが、その性格は極めて自己陶酔的。

とある目的でリベール王国を訪れていたが、女王生誕祭が終わってからも王国各地での旅行を満喫しているらしく、幼馴染の駐在武官・ミュラーの悩みの種となっている。

＜アガット・クロスナー＞

CV：八代拓さん

年齢：24歳

誕生日：7月30日

武器：大剣

《重剣（じゅうけん）》の名で知られる若手遊撃士で、巨大な剣による剛撃で敵を圧倒するパワーアタッカータイプ。

リベール王国各地で発生した事件（the 1st)では、剣を交えた際、心の内を見透かすような言葉を投げかけたロランスと名乗る謎の青年に激しい対抗意識を抱いていた。

シェラザードと同じく、暗躍する謎の組織を調査するため、再びエステルに協力していくことに。

＜クローゼ・リンツ＞

CV：羊宮妃那さん

年齢：16歳

誕生日：10月11日

武器：細剣

名門・ジェニス王立学園に通う清楚な女子生徒。穏やかで優しい人柄だが、フェンシング部で鍛え上げた細剣（レイピア）と導力魔法の才能は並みの遊撃士にも匹敵するほど。

ルーアン地方の孤児院や学園での出来事をきっかけに、エステル、ヨシュアと友情を育み、リベール王国を襲った事件では、協力者の1人として尽力することとなった。

女王生誕祭後、再び充実した学園生活を送っていたようだが……。

＜ティータ・ラッセル＞

CV：飯田ヒカルさん

年齢：12歳

誕生日：5月7日

武器：導力砲

天才導力学者、ラッセル博士の孫娘で、一家そろって大の機械好き。リベールが誇るZCF（ツァイス中央工房）の技術者見習いとしてすでにその才能を発揮しており、自作の導力砲（オーバルカノン）にはジャミングや回復といったさまざまなギミックを搭載している。

一人っ子だったこともあり、導力器（オーブメント）を巡る一件で知りあったエステル、ヨシュアの二人を実の姉兄のように慕っている。

＜ジン・ヴァセック＞

CV：稲田徹さん

年齢：30歳

誕生日：9月4日

武器：手甲

カルバード共和国出身のベテラン遊撃士で、東方三大拳法のひとつ《泰斗流》を修めている巨漢の武術家。

王都の武術大会に出場するために訪れた旅先でエステル、ヨシュアらと出会い、その流れでリベール王国の事件解決にも協力することとなった。

事件解決後、共和国の遊撃士協会からの要請を受けて一旦帰国しているようだが……。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年秋

価格：未定

CERO：審査予定

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。