Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第950回
猫耳と肉球がついたSwitch 2用カバーを発見。やっぱり猫が好きな人にオススメ！
2026年11月18日 21時15分更新
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GeekShareのNintendo Switch 2対応カバーをチェック
Amazon.co.jpにて、GeekShareのNintendo Switch 2対応カバー「猫肉球カバー」が販売中だ。価格は4190円。
本製品はNintendo Switch 2対応のカバーで、可愛らしい猫耳や肉球で彩られている。鮮やかな色味に加え、手のひらにフィットする曲線設計、工具不要の取り付けなども特徴だ。
Switch 2を可愛く盛りたい人にオススメ
ユーザーレビューを見ると、"猫カバーにすると可愛くなる／猫好きにはたまらない／Switch 2を可愛くしたい人に◎"といった声が寄せられている。猫型のSwitch 2カバーに心をくすぐられた人、可愛いカバーを求めている人に触ってほしい製品だ。
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