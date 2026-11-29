Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第991回
PS5動作確認済みのヒートシンク付き1TB M.2 SSD、ブラックフライデー先行セールで17％オフ
2026年11月29日 17時30分更新
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Hanyeの1TB PCIe Gen4×4のM.2 SSDをチェック
Amazon.co.jpにて、Hanyeのヒートシンク付き1TB M.2 SSD「HE70」が販売中だ。過去価格は2万9980円だが、ブラックフライデー先行セールにより17％オフの2万4997円で購入できる（11月28日時点）。
本製品はPCIe 4.0対応のNVMe M.2 SSDで、PCだけでなくPlayStation 5にも装着可能だ。放熱性に優れたアルミ製ヒートシンクを搭載し、ゲームの強制終了や転送速度の低下を防ぐという。そのほか、最大7400MB/sのシーケンシャルリード、最大6500MB/sのシーケンシャルライトなど。
GTA6を遊びたいけれどストレージ容量が足りない人に
ユーザーレビューを見ると、"GTA6のために買った／取り付け・取り外しが簡単／耐久性・性能ともに満足"といった声が寄せられている。現時点では17％オフのセール価格で購入可能だ。価格が高騰しているものの、PS5のストレージを拡張させたい人は本製品を検討してみては？
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