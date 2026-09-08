「ファミマ味」って結局なんだったんだろう

ファミリーマートは、創立45周年を記念して展開してきた“秘密のフレーバー”「ファミマ味」の正体を発表しました。あわせて、「ファミマ味ソフトせんべい」（198円）を9月1日から全国で数量限定販売しています。
「ファミマ味」の正体は3つの味だった！
「ファミマ味」は、ファミリーマートが45周年を記念して開発したオリジナルフレーバー。あえて味の正体を明かさず、7月に「ファミチキ」や菓子2品で展開していました。
当時明かされていたヒントは「ピリッ」「まろやか」「甘辛」という3つの味わい。今回、その正体がついに判明しました。
●「ピリッ」＝柚子こしょう味
●「まろやか」＝マヨネーズ味
●「甘辛」＝てりやき味
つまり「ファミマ味」は、「柚子こしょう×マヨネーズ×てりやき」の組み合わせ。爽やかな香りと刺激のある柚子こしょう、まろやかなマヨネーズ、甘辛いてりやきを重ねることで、ひと口ごとに味わいが変化する仕立てだといいます。
正体がわかったところで「ファミマ味ソフトせんべい」も
「ファミマ味」の正体公開にあわせて、「ファミマ味ソフトせんべい」も9月1日から販売しています。
▲ファミマ味ソフトせんべい 198円
サクサク食感のソフトせんべいに、柚子こしょう、マヨネーズ、てりやきの3つの味わいを組み合わせた商品。全国で数量限定販売です。
というわけで、ファミマ味、結局は「柚子こしょう×マヨネーズ×てりやき」でした！ 7月にファミチキなどで食べた人は「あれはこの味だったのか」と答え合わせできそうです。
「ファミマ味ソフトせんべい」は発売から少し経っていますが、まだ店頭で見かけたら、“ファミマ味”を改めて確かめてみては。
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
sponsoredファミマ45周年「コラボ祭」開幕！「生ペヤング」など絶対食べたい注目商品はコレ
-
sponsoredファミチキの次に売れている商品が意外！ ファミマ「レジ横」人気トップ3