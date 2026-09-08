「ファミマ味」って結局なんだったんだろう

ファミリーマートは、創立45周年を記念して展開してきた“秘密のフレーバー”「ファミマ味」の正体を発表しました。あわせて、「ファミマ味ソフトせんべい」（198円）を9月1日から全国で数量限定販売しています。

「ファミマ味」の正体は3つの味だった！

「ファミマ味」は、ファミリーマートが45周年を記念して開発したオリジナルフレーバー。あえて味の正体を明かさず、7月に「ファミチキ」や菓子2品で展開していました。

当時明かされていたヒントは「ピリッ」「まろやか」「甘辛」という3つの味わい。今回、その正体がついに判明しました。

●「ピリッ」＝柚子こしょう味

●「まろやか」＝マヨネーズ味

●「甘辛」＝てりやき味

つまり「ファミマ味」は、「柚子こしょう×マヨネーズ×てりやき」の組み合わせ。爽やかな香りと刺激のある柚子こしょう、まろやかなマヨネーズ、甘辛いてりやきを重ねることで、ひと口ごとに味わいが変化する仕立てだといいます。

正体がわかったところで「ファミマ味ソフトせんべい」も

「ファミマ味」の正体公開にあわせて、「ファミマ味ソフトせんべい」も9月1日から販売しています。

▲ファミマ味ソフトせんべい 198円

サクサク食感のソフトせんべいに、柚子こしょう、マヨネーズ、てりやきの3つの味わいを組み合わせた商品。全国で数量限定販売です。

というわけで、ファミマ味、結局は「柚子こしょう×マヨネーズ×てりやき」でした！ 7月にファミチキなどで食べた人は「あれはこの味だったのか」と答え合わせできそうです。

「ファミマ味ソフトせんべい」は発売から少し経っていますが、まだ店頭で見かけたら、“ファミマ味”を改めて確かめてみては。





♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決