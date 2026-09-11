食欲の秋にガツン！ すたみな太郎でニンニク祭、シュクメルリもチャーハンも食べ放題

焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」は9月18日から、「すたみな太郎のザ・ニンニクフェア第2弾」を実施します。

「ニンニクチャーハン」や「シュクメルリ」などニンニクを使った新メニューを食べ放題で提供します。

ニンニクづくしの食べ放題が9月18日からスタート！

今回のフェアでは、ジョージア国の郷土料理「シュクメルリ」や、ニンニクを使ったチャーハン、牛カルビ、スパゲッティ、サラダが登場します。

なお、終日提供するメニューと、土日祝のランチ・ディナー限定で提供するメニューがあります。

▲暴走ガーリック！シュクメルリ（土日祝ランチ＆ディナー限定）

ジョージア国の郷土料理で、ホワイトソースにニンニクを使用したシュクメルリを土日祝のランチ・ディナー限定で提供します。利用者アンケートの声から誕生したメニューです。

▲明日は休むっきゃない！ニンニクチャーハン（土日祝ランチ＆ディナー限定）

▲超にんにく！壺漬けニンニク牛カルビ（終日提供）

▲ニンニクにくにく肉味噌スパゲッティ（土日祝ランチ＆ディナー限定）

▲マヨガーリックジャーマンブロッコリーサラダ（終日提供）

提供対象店舗は、すたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎PREMIUM BUFFETプラス所沢店、すたみな太郎NEXTドン・キホーテ道頓堀御堂筋店、喰喰池袋店です。仕入れ状況や反響などにより提供時間帯が変更される場合があるほか、店舗によって一部メニューのみの提供となる場合があります。

数量限定のため、反響や店舗によって早期に提供を終了する場合があります。

ニンニクを食べ放題でガツンと味わう！

ニンニクを使ったメニューが一気に登場するフェアとなっています。香ばしいニンニクの香りが秋の食欲を満たしてくれそう！

ニンニク好きの人は、気になるメニューを狙って足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月18日

※価格は税込み表記です。