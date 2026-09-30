【本日発売】今年は早い！ ミスド「ポン・デ・ショコラ」9月30日発売、全3種
2026年09月30日 17時00分更新
ミスタードーナツは、本日から期間限定で「ポン・デ・ショコラシリーズ」全3種を発売します。
もちもちとしたポン・デ・リング生地をショコラ風味に仕上げた、冬の定番商品です。今年は生地をよりやわらかく、もちもちとした食感に改良しています。
※以下、再掲載となります。
ミスタードーナツは9月30日から、期間限定で「ポン・デ・ショコラシリーズ」全3種を発売します。
冬の定番「ポン・デ・ショコラ」、今年は9月30日発売！
毎年販売している「ポン・デ・ショコラシリーズ」が、今年は冬を待たずに登場します。
人気のもちもちとしたポン・デ・リング生地をショコラ風味に仕上げ、今年は生地をよりやわらかく、もちもちとした食感に改良しています。食べ終わりまでチョコレート感を楽しめる生地としています。
▲ポン・デ・ショコラ テイクアウト194円、イートイン198円
「ポン・デ・ショコラ生地」にやさしい甘さのグレーズを合わせています。生地のもちもちとした食感とチョコレートの風味をシンプルに楽しめるという商品です。
▲ポン・デ・ダブルショコラ テイクアウト205円、イートイン209円
「ポン・デ・ショコラ生地」にチョコレートをコーティングしています。もちもちとした生地の食感とチョコレートの風味を楽しめる仕立てです。
▲ポン・デ・ザクショコラ テイクアウト226円、イートイン231円
過去に販売した商品で、再販を望む声を受けて復活します。「ポン・デ・ショコラ生地」にチョコレートをコーティングし、さらにチョコクランチをトッピング。もちもちとした生地とザクザクとしたチョコクランチの2つの食感を組み合わせています。
チョコ好き注目の3種が登場！
今年はいつもより早く登場する「ポン・デ・ショコラシリーズ」。9月から濃厚なチョコレート系ドーナツを楽しめるのはうれしいですね。
もちもち＆ザクザク食感の「ポン・デ・ザクショコラ」も復活。ポン・デ×チョコの組み合わせを楽しみにしておきましょう！
・発売日：2026年9月30日
※価格は税込み表記です。
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