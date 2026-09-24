9月26日スタート
【土曜から3日間】500円ラーメン餃子セットも、 幸楽苑「創業祭」
2026年09月24日 16時00分更新
ラーメンチェーン「幸楽苑」は9月26日～28日の3日間限定で、「創業祭 郡山ブラックフェア」を開催します。
「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、特別価格の500円で販売します。
※以下、再掲載となります。
ラーメンチェーン「幸楽苑」は9月26日～28日の3日間限定で、「創業祭 郡山ブラックフェア」を開催。「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2品を、特別価格の500円で販売します。
9月は幸楽苑の創業月で、創業73年目を迎えます。今回のフェアでは、幸楽苑本社がある福島県郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」を全国の幸楽苑で提供します。
▲郡山ブラック 500円
「郡山ブラック」は、濃口醤油やたまり醤油などを使用した漆黒のスープが特徴の醤油ラーメンです。見た目に対して、まろやかな味わいが特徴とされています。
▲郡山ブラック素らーめん餃子セット 500円
「郡山ブラック素らーめん餃子セット」も500円で販売します。
キャンペーン期間中、新津店（新潟県新潟市）はリニューアル工事のため臨時休業となります。
500円で「郡山ブラック」が食べられる！
なお、「郡山ブラック」は2023年、文化庁が地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化として名付けた「100年フード」に認定されています。それだけ地域で長く愛されてきたラーメンなのですね。
今回「郡山ブラック」が500円で楽しめる3日間限定の創業祭です。漆黒のスープが目を引くご当地ラーメンをワンコインで味わえる機会なので、気になる人は幸楽苑に足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月26日
・終了日：2026年9月28日
※価格は税込み表記です。
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