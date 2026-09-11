ほっともっと「海鮮天丼」590円～が今年も！ エビ・イカ・カレイに野菜3種入り

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は9月18日から、「海鮮天丼」シリーズ全7商品を発売します。

「海鮮天丼」は、エビ、イカ、黄金カレイの海鮮天ぷら3種と、レンコン、ナス、オクラの野菜天ぷら3種を盛り込んだシリーズです。

今年は定番の「海鮮天丼」「上・海鮮天丼」「海鮮天とじ丼」に加え、お手頃価格の「得天丼」と、大根おろしで味わう「おろし海鮮天丼」3種類をラインアップ。地域ごとの味の好みに合わせたたれや天つゆを用意します。

「海鮮天丼」シリーズが9月18日から発売

お手頃価格の「得天丼」590円が初登場！

▲得天丼 590円

エビ／イカ／カレイ／野菜3種

エビ、イカ、カレイと野菜3種の天ぷらを盛り込んだお手頃価格の商品です。

「海鮮天丼」のたれは地域ごとの味の好みに合わせて仕立てています。東日本では2種類の醤油に風味の異なる2種の鰹節を合わせ、西日本では鰹、昆布、煮干し、椎茸の旨味を重ねて濃口醤油を加えています。

▲海鮮天丼 680円

エビ2尾／イカ／カレイ／野菜3種

▲上・海鮮天丼 830円

エビ4尾／イカ／カレイ／野菜3種

▲海鮮天とじ丼 750円

エビ2尾／イカ／カレイ／野菜3種

■おろし海鮮天丼 3種類

大根おろしでさっぱりと味わえる「おろし海鮮天丼」3種類が新登場します。昆布や鰹節の旨味を活かした「天つゆ」と大根おろしを合わせて味わう商品です。

▲おろし得天丼 650円

エビ／イカ／カレイ／野菜3種

▲おろし海鮮天丼 740円

エビ2尾／イカ／カレイ／野菜3種

▲おろし上・海鮮天丼 890円

エビ4尾／イカ／カレイ／野菜3種

海鮮＆野菜を味わう全7種の天丼が登場

海鮮天ぷらと野菜天ぷらを一緒に楽しめる「海鮮天丼」シリーズが今年も登場します。

エビの量や大根おろしの有無など、気分に合わせて選べる7商品からお気に入りを探してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月18日

※価格は税込み表記です。