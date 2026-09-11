【本日】ハイボール110円＆枝豆半額！ 和食さと「ナイト割」〆の麺220円引きも

和食ファミリーレストラン「和食さと」は9月11日～30日の期間、「ナイト割第2弾」を実施します。21時以降に入店した人を対象に、アルコールや一品料理、〆の麺・ご飯をお得な価格で提供します。

対象アルコール3品が110円に！

「ナイト割第2弾」では、対象のアルコール3品を110円で提供します。何回お替りしてもキャンペーン価格となります。

■対象メニュー

・レモンサワー

・グレープフルーツサワー

・ハイボール

一品料理7品が半額！

お酒と相性抜群という一品料理7品を通常価格の半額で提供します。「若鶏の唐揚げ」は5個が対象で、3個は対象外です。

■対象メニュー

・枝豆 136円

・旨塩きゅうり 136円

・バターコーン 191円

・ポテトフライ（ケチャップ＆マヨ） 218円

・若鶏の唐揚げ（5個） 301円 ※3個は対象外

・いかおろしマヨネーズ 246円

・ふぐの唐揚げ（3切） 383円

〆の麺・ご飯が220円引き！

〆の麺・ご飯メニュー3品を220円引きの特別価格で提供します。「ざるそば」「ざるうどん」は麺3倍盛りまで増量無料です。

■対象メニュー

・ざるそば 548円

・ざるうどん 548円

・ミニまぐろたたき丼 218円

夜の和食さとがお得すぎる！

和食さとは24時まで営業しており、食べ放題メニューは22時まで、その他の食事メニューは23時30分まで注文できます（施設内店舗等の一部店舗除く）。

夜遅くにしっかり食べたいときにうれしい「ナイト割」は9月30日までの期間限定です。お酒から一品料理、そばやうどん、丼までお得になるので、仕事帰りや友人との夜ごはんにもチェックしてみてはいかがでしょうか。

※22時から深夜料金10％が加算されます。

・開始日：2026年9月11日

・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。