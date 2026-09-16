【本日】やよい軒で100円引きが何度でも！ から揚げ定食は800円台、ごはんおかわり自由

定食チェーン「やよい軒」では本日より2週間、対象定食を100円引きで利用できる「なんどもパス」を公式アプリにて配信します。

対象は人気の6定食で、一番手頃な「から揚げ定食」は830円になります。期間は9月30日までとなり、クーポンは期間中何度でも利用できます。

※以下、再掲載となります。

定食チェーン「やよい軒」では9月16日～30日までの期間、対象定食を100円引きで利用できる「なんどもパス」を公式アプリにて配信します。

人気6定食が100円引き

対象は人気の6定食。アプリのクーポンの利用には会員登録が必要です。クーポンは期間中何度でも利用できるとのこと。

（対象商品の通常価格と値引き後の価格 ※編集部調べ）



●から揚げ定食 930円→830円

●チキン南蛮定食 990円→890円

●味噌かつ煮定食 990円→890円

●ロースとんかつとエビフライの定食 1140円→1040円

●4種のチーズハンバーグ定食 1120円→1020円

●やよい御膳 1140円→1040円



※一部店舗では価格が異なる場合があります

から揚げ定食は800円台に！

繰り返し使えるのがうれしい

2週間もの間お得が続く嬉しいクーポンの配布です。対象メニューの中から一番手頃な「から揚げ定食」は830円に。やよい軒はご飯のおかわりが自由なので、思う存分ご飯も楽しめますね。



クーポンは期間中何度でも利用できるのもうれしいです！

アプリはメニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館やUber Eatsをアプリ内から直接注文できる機能などが利用可能です。お得なクーポンが配信されることもたびたび。まずはダウンロードから済ませておきましょう。



アプリの詳細はこちらから確認できます。



・開始日：2026年9月16日

・終了日：2026年9月30日

（※文中の価格はすべて税込）