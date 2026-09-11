550円の朝定も！ 松のや「アジフライ」「カキフライ」が今年も登場

とんかつ専門店「松のや」は9月16日15時から、「アジフライ」「カキフライ」を発売します。

松のや「アジフライ」「カキフライ」が今年も復活！

隠れた人気メニューという2種の海鮮フライを使った定食や丼、単品メニューなどをラインアップします。いずれも濃厚な“タルタルソース”をたっぷりつけて食べるのがおすすめとしています。

▲カキフライ（5個）定食 1030円

カキフライ5個を使用した定食です。じゅわっとミルキーな味わいが特徴で、ひと足早い冬の風物詩を堪能できるとしています。

▲アジフライ（2枚）定食 930円

アジフライ2枚を使用した定食です。真あじを使用し、肉厚でふわっと食感が楽しめるといいます。

ロースかつや海老フライと組み合わせた定食のほか、「カキフライとじ丼」などのバリエーションもラインアップ。また、朝限定の得朝アジフライ定食が550円～の手頃な価格で用意されます。

・単品カキフライ（2個） 400円

・単品アジフライ（1枚） 350円

・得朝アジフライ（1枚）定食（小鉢なし） 550円 ※4時～11時限定

・得朝アジフライ（1枚）定食（小鉢あり） 590円 ※4時～11時限定

対象店舗は一部店舗を除く全国の松のやです。販売の有無は店舗への確認が必要です。店内と持ち帰りの税込価格は同一で、持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。

肉厚アジにぷりっとカキ！

肉厚の真あじを使った「アジフライ」と、カキを使った「カキフライ」が今年も登場します。

定食だけでなく丼や単品でも選べるので、海鮮フライを食べたい日に松のやへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月16日15時

※価格は税込み表記です。