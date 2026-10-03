おやつ棚をピザポテトで埋め尽くせ！ 「ピザポテトBIG」12袋が644円オフ

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「ピザポテトBIG」12袋セットがAmazonでセール販売中！

カルビーの「ピザポテトBIG 126g×12袋」が、Amazonでセール価格になっています。

参考価格は4,769円のところ、14％オフの4,125円で販売中です。1袋あたりの価格は約344円です。

「カルビー ピザポテトBIG」の特徴

Amazon商品ページより

「ピザポテト」は、とろ～りチーズをトッピングした、濃厚なピザ味の厚切りポテトチップスです。

食べ応えのあるザクザクとした厚切りカットに、チーズ味フレークをポテトチップスの表面に融かしつける独自のメルトフレーク製法を採用しています。

風味豊かなチーズの味わいに、ミートやトマト、スパイスを組み合わせた複雑な味わいが特徴といいます。チーズの付き方が1枚ごとに異なる点も、商品の特徴として紹介されています。

今回のセットは1袋126g入りのBIGサイズで、12袋入りです。

まとめ：濃厚チーズ味のポテチをまとめ買い！

厚切りポテトチップスにチーズをトッピングした「ピザポテトBIG」。濃厚なピザ味のポテトチップスが好きな人は、まとめ買いでストックしておくのもアリですね。

1袋126g入りのBIGサイズがAmazonでセール価格になっているこの機会に、「ピザポテトBIG」12袋セットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。