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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第183回

おやつ棚をピザポテトで埋め尽くせ！ 「ピザポテトBIG」12袋が644円オフ

2026年10月03日 09時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ピザポテトBIG」12袋セットがAmazonでセール販売中！

　カルビーの「ピザポテトBIG 126g×12袋」が、Amazonでセール価格になっています。

　参考価格は4,769円のところ、14％オフの4,125円で販売中です。1袋あたりの価格は約344円です。

アマゾンでピザポテトBIG 126g×12袋を入手

「カルビー ピザポテトBIG」の特徴
Amazon商品ページより

　「ピザポテト」は、とろ～りチーズをトッピングした、濃厚なピザ味の厚切りポテトチップスです。

　食べ応えのあるザクザクとした厚切りカットに、チーズ味フレークをポテトチップスの表面に融かしつける独自のメルトフレーク製法を採用しています。

　風味豊かなチーズの味わいに、ミートやトマト、スパイスを組み合わせた複雑な味わいが特徴といいます。チーズの付き方が1枚ごとに異なる点も、商品の特徴として紹介されています。

　今回のセットは1袋126g入りのBIGサイズで、12袋入りです。

まとめ：濃厚チーズ味のポテチをまとめ買い！

　厚切りポテトチップスにチーズをトッピングした「ピザポテトBIG」。濃厚なピザ味のポテトチップスが好きな人は、まとめ買いでストックしておくのもアリですね。

　1袋126g入りのBIGサイズがAmazonでセール価格になっているこの機会に、「ピザポテトBIG」12袋セットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでピザポテトBIG 126g×12袋を入手

※価格は税込み表記です。

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