アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第183回
おやつ棚をピザポテトで埋め尽くせ！ 「ピザポテトBIG」12袋が644円オフ
2026年10月03日 09時00分更新
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「ピザポテトBIG」12袋セットがAmazonでセール販売中！
カルビーの「ピザポテトBIG 126g×12袋」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格は4,769円のところ、14％オフの4,125円で販売中です。1袋あたりの価格は約344円です。
「カルビー ピザポテトBIG」の特徴
Amazon商品ページより
「ピザポテト」は、とろ～りチーズをトッピングした、濃厚なピザ味の厚切りポテトチップスです。
食べ応えのあるザクザクとした厚切りカットに、チーズ味フレークをポテトチップスの表面に融かしつける独自のメルトフレーク製法を採用しています。
風味豊かなチーズの味わいに、ミートやトマト、スパイスを組み合わせた複雑な味わいが特徴といいます。チーズの付き方が1枚ごとに異なる点も、商品の特徴として紹介されています。
今回のセットは1袋126g入りのBIGサイズで、12袋入りです。
まとめ：濃厚チーズ味のポテチをまとめ買い！
厚切りポテトチップスにチーズをトッピングした「ピザポテトBIG」。濃厚なピザ味のポテトチップスが好きな人は、まとめ買いでストックしておくのもアリですね。
1袋126g入りのBIGサイズがAmazonでセール価格になっているこの機会に、「ピザポテトBIG」12袋セットをチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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