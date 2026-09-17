【本日】あさり3倍だと!? 資さんうどん「貝汁」に特盛サイズ530円が登場！
2026年09月17日 16時00分更新
うどんチェーン「資さんうどん」は、本日より期間限定で貝汁のメニューを拡充します。
新たに「あさり3倍」の特盛サイズの貝汁が登場。さらに、「海老天盛り貝汁定食」「海老天丼貝汁セット」などを販売します。
※以下、再掲載となります。
うどんチェーン「資さんうどん」は9月17日9時から、期間限定で貝汁のメニューを拡充します。
新たに「あさり3倍」の特盛サイズの貝汁に加え、「海老天盛り貝汁定食」「海老天丼貝汁セット」などを販売します。
「特盛サイズの貝汁」や海老天セットが9月17日から登場
▲特盛サイズの貝汁 530円
貝汁は、資さん発祥の地・北九州の店舗で長年愛され続けてきた定番メニューの一つ。あさりの旨味を溶け込ませた昆布と鰹の出汁に米みそを合わせた味わいが特徴です。
今回、並サイズの3倍のあさりを入れた特盛サイズの貝汁が期間限定でメニューに加わります。
今回のメニュー拡充では、貝汁単品だけでなく、海老や野菜の天ぷらと組み合わせたメニューも登場します。
▲海老天盛り貝汁定食 1,139円
大盛サイズの貝汁、海老天盛り、ライス（中）をセットにしています。海老天盛りには、海老2尾、かぼちゃ、イカ、オクラが入ります。
▲海老天丼貝汁セット 1,119円
大盛サイズの貝汁と海老天丼をセットにしています。海老天丼には、海老2尾、かぼちゃ、イカ、オクラが入ります。
▲貝汁ライス 591円
大盛サイズの貝汁とライス（中）をセットにした、資さんの定番メニューです。
上記の価格は九州・中国エリア店舗のものです。商品価格は販売地域によって異なります。また、貝汁商品は持ち帰りできません。
ららぽーとTOKYO-BAY店では貝汁商品を提供しないほか、10月15日以降にオープンする新店舗でも提供しません。
貝汁を特盛サイズで思う存分！
資さんうどん発祥の地・北九州で長年愛されてきた「貝汁」が、あさり3倍の特盛サイズで登場します。
海老天と貝汁を一緒に楽しめるメニューもあるので、この機会に資さんの貝汁を味わってみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月17日
※価格は税込み表記です。
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