【本日発売】ビアードパパの人気作「焼きチーズケーキシュー」 復活！今年はよりなめらかに

ビアードパパは本日より、「焼きチーズケーキシュー」を期間限定で販売します。

昨年も登場した期間限定商品が今年も復活。濃厚なチーズケーキベースをシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがり焼き上げています。

※以下、再掲載となります。

ビアードパパは10月1日より「焼きチーズケーキシュー」（340円）を期間限定で販売します。

あの「焼きチーズケーキシュー」が復活！

よりなめらかな質感に

「焼きチーズケーキシュー」は昨年も登場し、好評だったという期間限定商品。今年も復活となります。

チーズケーキとシュークリームの美味しさが一つになったシュークリーム。

濃厚なチーズケーキベースをサクサクのシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがりと焼き上げて提供します。今回、よりなめらかな口どけを追求し、チーズケーキベースをリニューアル。

香ばしい生地と上品な口どけのチーズケーキが重なり合い、心まで満たされる満足感が得られるとのことですよ。

販売は11月17日までを予定しています。

焼いた「チーズケーキ×シュー」って気になる！

ユニークな「焼きチーズケーキシュー」が今年もうれしい復活となります。



一般的なシュークリームのようにクリームを詰めるのではなく、濃厚なチーズケーキベースをシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがり焼き上げるというのがおもしろいところ。サクサクのシュー生地とチーズケーキが合わさると、どんな食感になるのか気になります。



さらに今年はチーズケーキベースをリニューアルし、よりなめらかな口どけを追求したとのこと。昨年食べた人も改めてチェックしたくなりそうですね。



・発売日：2026年10月1日

（※文中の価格はすべて税込）