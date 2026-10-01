【本日発売】ビアードパパの人気作「焼きチーズケーキシュー」 復活！今年はよりなめらかに
2026年10月01日 17時00分更新
ビアードパパは本日より、「焼きチーズケーキシュー」を期間限定で販売します。
昨年も登場した期間限定商品が今年も復活。濃厚なチーズケーキベースをシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがり焼き上げています。
※以下、再掲載となります。
ビアードパパは10月1日より「焼きチーズケーキシュー」（340円）を期間限定で販売します。
あの「焼きチーズケーキシュー」が復活！
よりなめらかな質感に
「焼きチーズケーキシュー」は昨年も登場し、好評だったという期間限定商品。今年も復活となります。
チーズケーキとシュークリームの美味しさが一つになったシュークリーム。
濃厚なチーズケーキベースをサクサクのシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがりと焼き上げて提供します。今回、よりなめらかな口どけを追求し、チーズケーキベースをリニューアル。
香ばしい生地と上品な口どけのチーズケーキが重なり合い、心まで満たされる満足感が得られるとのことですよ。
販売は11月17日までを予定しています。
焼いた「チーズケーキ×シュー」って気になる！
ユニークな「焼きチーズケーキシュー」が今年もうれしい復活となります。
一般的なシュークリームのようにクリームを詰めるのではなく、濃厚なチーズケーキベースをシュー生地に流し込み、店内のオーブンでこんがり焼き上げるというのがおもしろいところ。サクサクのシュー生地とチーズケーキが合わさると、どんな食感になるのか気になります。
さらに今年はチーズケーキベースをリニューアルし、よりなめらかな口どけを追求したとのこと。昨年食べた人も改めてチェックしたくなりそうですね。
・発売日：2026年10月1日
（※文中の価格はすべて税込）
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