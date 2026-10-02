【第1弾は5日まで】弁当50％増、焼そばも50％増！ ミニストップが値段そのままで大盤振る舞い

ミニストップでは、人気商品を価格据え置きで増量する「食欲解放Day増量」を全国の店舗で開催中。

キャンペーンは2週にわたって展開し、第1弾は10月5日まで開催します。

※以下、再掲載となります。

ミニストップでは本日9月29日から、人気商品を価格据え置きで増量する「食欲解放Day増量」を全国の店舗で開催します。

キャンペーンは2週にわたって展開。第1弾では総重量50％増量の「汁なし台湾風まぜ麺弁当」など、第2弾では麺50％増量の「大盛 ソース焼そば」などが登場します。

9月29日～「台湾風まぜ麺弁当」が総重量50％増量！

第1弾は9月29日～10月5日。弁当やスイーツ、サンドイッチなど5商品を増量します。

▲汁なし台湾風まぜ麺弁当（追い飯付き） 699円

【総重量50％増量】

▲Wモンブランプリン 354円

【2種のマロンクリーム50％増量】

▲ツナたまごサンド 289円

【たまごサンド1層増量】

▲たまごマカロニサラダ 278円

【総重量50％増量】

※関東、東海、近畿、四国、九州で販売。九州は9月30日発売。東北では「ベーコンマカロニサラダ」（235円）を総重量50％増量

▲ひきわり納豆細巻 375円

【納豆細巻6巻増量】

※東北、関東、九州で販売。東海、近畿、四国では同価格の「国産大豆の納豆細巻」を6巻増量

10月6日～焼そばの麺50％増、味噌カツは具材2倍！

第2弾は10月6日～12日。こちらも5商品が増量対象です。

▲味わい海鮮丼 645円

【海鮮具材20％増量】

▲大盛 ソース焼そば（からしマヨ付） 537円

【麺50％増量】

▲ジューシーハムサンド 386円

【ハム50％増量】

▲サンドおむすび味噌カツ（大麦入り） 321円

【サンド具材2倍】

▲なめらかポテトサラダ 235円

【内容量20％増量】

※関東、九州の商品。その他地域では仕様・価格が異なる商品を20％増量

値段そのまま、最大50％増！

2週間で計10商品が増量。中でも第1弾の「汁なし台湾風まぜ麺弁当」は追い飯付きながら、さらに総重量が50％増量。第2弾では、もともと“大盛”の「ソース焼そば」がさらに麺50％増しになります。

食欲の秋らしい、ボリューム満点のキャンペーン。まずは9月29日から始まる第1弾をチェックしてみては！

※記事中の価格は税込み



第1弾

・開始日：2026年9月29日

・終了日：2026年10月5日



第2弾

・開始日：2026年10月6日

・終了日：2026年10月12日

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