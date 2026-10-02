ガッツリ食べたい日に備えよう！ 「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個が807円オフ

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「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個セットがAmazonでセール販売中！

日清食品の「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

参考価格は3,862円のところ、21％オフの3,055円で販売中です。1個あたり約255円で、12食分をまとめて購入できます。

「日清焼そばU.F.O. 大盛」の特徴

Amazon商品ページより

「日清焼そばU.F.O. 大盛」は、1976年に発売されたロングセラーブランドのカップ焼きそばです。

コシの強さが特徴の中太麺に、ローストした香りやソースとポークのうまみ、酸味、スパイス感を楽しめる濃厚ソースを合わせています。

具材には大切りキャベツと炒めた豚肉を使用。別添の青のりと紅生姜のふりかけも付いています。

麺量は130gで、通常サイズの100gよりも多い大盛り仕様です。1ケース12食入りで、常温保存できます。

まとめ：ガッツリ食べたい日のためにまとめ買い！

しっかり食べたいときにうれしい「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」。12食入りなので、普段の昼食や夜食用にストックしておくのにも便利です。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、「日清焼そばU.F.O. 大盛」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。