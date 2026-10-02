アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第182回
ガッツリ食べたい日に備えよう！ 「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個が807円オフ
2026年10月02日 20時00分更新
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「日清焼そばU.F.O. 大盛」12個セットがAmazonでセール販売中！
日清食品の「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格は3,862円のところ、21％オフの3,055円で販売中です。1個あたり約255円で、12食分をまとめて購入できます。
「日清焼そばU.F.O. 大盛」の特徴
Amazon商品ページより
「日清焼そばU.F.O. 大盛」は、1976年に発売されたロングセラーブランドのカップ焼きそばです。
コシの強さが特徴の中太麺に、ローストした香りやソースとポークのうまみ、酸味、スパイス感を楽しめる濃厚ソースを合わせています。
具材には大切りキャベツと炒めた豚肉を使用。別添の青のりと紅生姜のふりかけも付いています。
麺量は130gで、通常サイズの100gよりも多い大盛り仕様です。1ケース12食入りで、常温保存できます。
まとめ：ガッツリ食べたい日のためにまとめ買い！
しっかり食べたいときにうれしい「日清焼そばU.F.O. 大盛 167g×12個」。12食入りなので、普段の昼食や夜食用にストックしておくのにも便利です。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、「日清焼そばU.F.O. 大盛」をまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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