【月曜まで】ファミチキ×コーラの最強タッグ、一緒に買うと100円引き！ 45周年企画がアツい

ファミリーマートは、対象のコカ･コーラ商品とホットスナックをセットで購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを9月28日まで実施しています。

※以下、再掲載となります。

ファミリーマートは9月15日より対象のコカ･コーラ商品とホットスナックをセットで購入すると、合計価格から100円引きとなるキャンペーンを実施しています。9月28日まで。

ファミチキ＋コーラで100円引き、9月28日まで！

対象のコカ･コーラ商品とホットスナックを1点ずつセットで購入するごとに、合計価格（税込）から100円引きとなります。

対象となるコカ･コーラ商品は「コカ･コーラ」「コカ･コーラ ゼロ」「コカ･コーラ プラス」の3商品です。

ホットスナックの対象商品は、「ファミチキ」「ファミチキ（レッド）」「スパイシーチキン」「クリスピーチキン（プレーン）」の4商品です。

さらに、対象のセットを購入すると、ホットスナックにも使える「サラダエレガンス」味のシーズニングがもらえます。シーズニングはなくなり次第終了です。

■キャンペーン概要

期間：9月15日～28日

内容：対象のコカ・コーラ商品いずれか1本＋対象のチキンいずれか1個のセット購入で100円引き

対象商品：

・対象のコカ･コーラ商品

コカ・コーラ 500ml 189円

コカ・コーラゼロ 500ml 189円

コカ・コーラプラス 470ml 189円

・対象のホットスナック商品

ファミチキ 248円

ファミチキ（レッド） 258円

スパイシーチキン 220円

クリスピーチキン（プレーン） 198円

100円引き＋シーズニングももらえる！

コカ･コーラとファミチキなどのホットスナックを一緒に楽しみたいときに、100円引きになるうれしいキャンペーンが実施中です。さらにシーズニングももらえるので、対象商品を組み合わせて楽しみたいところです。

対象期間は9月28日まで。この機会にファミリーマートでおトクなセットを試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

・開始日：2026年9月15日

・終了日：2026年9月28日