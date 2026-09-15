松屋を30食、冷凍庫にどっさり！ 牛めし・豚めし・カレーの全部盛りセットが54％オフ

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「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の定番メニューを自宅で楽しめる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

セット内容は、牛めしの具が10食、豚めしの具が10食、オリジナルカレーが10食の計30食です。

参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売されており、1食あたり約209円となっています。

「松屋 全部盛りセット 牛豚カレーセット（3種30食）」の特徴

Amazon商品ページより

「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」は、松屋の牛めし、豚めし、オリジナルカレーをそれぞれ10食ずつ詰め合わせた冷凍食品です。

牛めしの具にはプレミアム仕様のたれを使用しており、甘味料・保存料は使用していません。

豚めしの具は、ブラジル産、フランス産、デンマーク産のいずれかの豚肉と、厳選した品質のタマネギを国内自社工場でスライス、調理、製造しています。

オリジナルカレーは10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレーで、辛口となっています。

調理は電子レンジまたは湯煎ででき、各商品の説明に従って調理します。冷凍食品のため、マイナス18度以下の冷凍条件での保管が必要です。

30食をまとめて確保！ 松屋の牛めし・豚めし・カレーがセール中

牛めし、豚めし、カレーを合計30食まとめてストックできる「全部盛りセット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで6,280円になっています。

冷凍庫に松屋の定番メニューをまとめてストックしたい人は、現在開催中のAmazonタイムセールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。