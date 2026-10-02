アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第181回
毎日のコーヒー、箱買いでラクしよう！ 「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がセール中
2026年10月02日 19時00分更新
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「ジョージア ブラック」ラベルレス24本がAmazonでセール中
コカ・コーラの「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」が、Amazonでセール価格になっています。
参考価格は2,709円のところ、5％オフの2,572円で販売中です。15％オフクーポンも発行されており、適用後は2186円となります。1本あたりの価格は約91円となります。
「ジョージア ブラック」の特徴
Amazon商品ページより
「ジョージア ブラック」は、コクがありながらも飲み疲れしない後味の良さを目指してリニューアルしたブラックコーヒーです。
抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直したほか、こだわりの3温度帯抽出と、独自のダブルアロマ密封技術を採用。ブラックコーヒーのコク深さと香りを楽しめる商品しています。
内容量は1本500mlで、24本入り。仕事や休憩中のリフレッシュなど、日常的にブラックコーヒーを飲む人のストックにも向いています。
まとめ：毎日のブラックコーヒーをお得にストック！
日常的に飲むブラックコーヒーは、まとめ買いしておくと買い足す手間を減らせます。「ジョージア ブラック 500ml PET ラベルレス ×24本」はラベルレス仕様で、飲み終わったあとの分別も手軽です。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、毎日のコーヒー用として24本セットをストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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