【本日】ご飯約1.6倍、具は唐揚げも！ セブン「おおきなおむすび」300円以下で登場

セブン‐イレブンは、本日9月8日より「おおきなおむすび 唐揚げマヨネーズ」と「おおきなおむすび 海老マヨネーズ」を順次発売します（沖縄県を除く）。

「おおきなおむすび」唐揚げマヨ・海老マヨ

新登場の「おおきなおむすび」は、その名の通りボリュームが特徴。通常の手巻おにぎりと比べて、ご飯量は約1.6倍です。



しっかりお腹を満たしたい時にも向く大きめサイズで、ご飯のボリュームに負けない具材として「唐揚げマヨネーズ」と「海老マヨネーズ」の2種類を用意。具材とマヨネーズのバランスも、ご飯量に合わせて調整しています。

▲おおきなおむすび 唐揚げマヨネーズ 289円



「唐揚げマヨネーズ」は、食べ応えのある鶏唐揚げにコク深いマヨネーズを合わせた一品です。

▲おおきなおむすび 海老マヨネーズ 289円



「海老マヨネーズ」は、食感の良い海老にマヨネーズを組み合わせ、魚介の旨みとマヨネーズのコクが広がる味わいとしています。

おにぎり・寿司セール、2個買うと50円引き！

また、9月9日～13日の5日間限定で、おにぎり・寿司を対象としたセールを実施します。

税抜400円（税込432円）以下のおにぎり、こだわりおむすび、寿司を一度に2個購入するごとに、通常価格から50円引きとなります。組み合わせは自由で、「おおきなおむすび」も対象です。

大きなおむすび、あるとうれしいよね

セブン‐イレブンでもこれまで地域限定などで「おおきなおむすび」を展開してきましたが、今回の2品は沖縄県を除く全国で登場。ファミリーマートでも「大きなおむすび」がシリーズ化されていることを考えると、「1個でしっかり食べたい」という需要はけっこうありそうです。



通常の手巻おにぎりの約1.6倍のご飯量。コンビニのおにぎり、1個だとちょっと小さいんだよな……と思っていた人にはうれしいですね！



唐揚げマヨと海老マヨという、いかにもご飯が進みそうな具なのもよし。1個でガツンと食べたい時に頼れそうです。

・発売日：2026年9月8日

・開始日：2026年9月9日

・終了日：2026年9月13日

※価格は税込み表記です。

※小数点以下端数の処理で実際値段が異なる場合があります。