【本日】ご飯約1.6倍、具は唐揚げも！ セブン「おおきなおむすび」300円以下で登場

セブン‐イレブンは、本日9月8日より「おおきなおむすび 唐揚げマヨネーズ」と「おおきなおむすび 海老マヨネーズ」を順次発売します（沖縄県を除く）。
「おおきなおむすび」唐揚げマヨ・海老マヨ
新登場の「おおきなおむすび」は、その名の通りボリュームが特徴。通常の手巻おにぎりと比べて、ご飯量は約1.6倍です。
しっかりお腹を満たしたい時にも向く大きめサイズで、ご飯のボリュームに負けない具材として「唐揚げマヨネーズ」と「海老マヨネーズ」の2種類を用意。具材とマヨネーズのバランスも、ご飯量に合わせて調整しています。
▲おおきなおむすび 唐揚げマヨネーズ 289円
「唐揚げマヨネーズ」は、食べ応えのある鶏唐揚げにコク深いマヨネーズを合わせた一品です。
▲おおきなおむすび 海老マヨネーズ 289円
「海老マヨネーズ」は、食感の良い海老にマヨネーズを組み合わせ、魚介の旨みとマヨネーズのコクが広がる味わいとしています。
おにぎり・寿司セール、2個買うと50円引き！
また、9月9日～13日の5日間限定で、おにぎり・寿司を対象としたセールを実施します。
税抜400円（税込432円）以下のおにぎり、こだわりおむすび、寿司を一度に2個購入するごとに、通常価格から50円引きとなります。組み合わせは自由で、「おおきなおむすび」も対象です。
大きなおむすび、あるとうれしいよね
セブン‐イレブンでもこれまで地域限定などで「おおきなおむすび」を展開してきましたが、今回の2品は沖縄県を除く全国で登場。ファミリーマートでも「大きなおむすび」がシリーズ化されていることを考えると、「1個でしっかり食べたい」という需要はけっこうありそうです。
通常の手巻おにぎりの約1.6倍のご飯量。コンビニのおにぎり、1個だとちょっと小さいんだよな……と思っていた人にはうれしいですね！
唐揚げマヨと海老マヨという、いかにもご飯が進みそうな具なのもよし。1個でガツンと食べたい時に頼れそうです。
・発売日：2026年9月8日
・開始日：2026年9月9日
・終了日：2026年9月13日
※価格は税込み表記です。
※小数点以下端数の処理で実際値段が異なる場合があります。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります