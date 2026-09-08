【8日間限定】中とろが110円！ はま寿司で本日スタート

回転寿司チェーン「はま寿司」は9月8日から、「はま寿司の中とろ100円と大漁！旨ねた祭り」を全国の店舗で開催します。

「厳選まぐろ中とろ」が110円！

本フェアの目玉として、9月8日～15日の8日間限定で、「厳選まぐろ中とろ」を110円（本体100円）で販売します。

▲厳選まぐろ中とろ 110円

厳選まぐろの中とろは、赤身と脂身のバランスが良く、とろけるような味わいだといいます。8日間限定の特別価格。

▲大葉真いか握り 110円

その他、110円商品として「大葉真いか握り」「厚切りつぶ貝」も登場します。

「大葉真いか握り」は、大葉とおろし生姜の爽やかな風味が真イカの甘みを引き立てるといいます。

▲厚切りつぶ貝 110円

コリコリとした食感が特徴で、噛むほどに旨みが広がるとしています。

秋の旨ネタも登場！

▲えび（かぼすおろし） 176円

さらに、大根おろしと大分県産カボスでさっぱりと食べられる「えび（かぼすおろし）」、黄金カレイをサクサクのフライにした「黄金（こがね）カレイフライ握り（タルタルソース）」、至福の一貫シリーズより「鹿児島県産 大切り活〆かんぱち」「一本穴子」が登場します。

▲黄金（こがね）カレイフライ握り（タルタルソース） 231円

▲鹿児島県産 大切り活〆かんぱち 319円

▲一本穴子 528円

ほろほろ食感の牛すじ煮込みや

季節のスイーツも！

サイドメニューでは、特製のタレで牛すじをじっくりと煮込み、ほろほろとほぐれるほど柔らかな食感に仕上げた「特製牛すじ煮込み」を販売します。

はまカフェラボからは、和栗を使ったモンブランとチーズケーキ風パルフェが登場します。

▲特製牛すじ煮込み 319円

▲和栗モンブラン 297円

茨城県産の和栗を使用した自然な甘さの和栗ペーストに、くちどけの良いホイップを組み合わせています。

▲ブルーベリーチーズケーキ風パルフェ 473円

ブルーベリーの爽やかな風味とクリームチーズのコクを組み合わせています。

110円の中とろは8日間限定！

手頃な価格の寿司から、かんぱちや一本穴子、牛すじ煮込み、スイーツまで幅広いメニューが登場します。

中とろを狙うなら、110円で販売する9月8日～9月15日の期間に足を運んでみてください！

※価格は税込み表記です。