ご飯がすすむやつ！ 松屋「豚と茄子の辛味噌炒め」が今年も登場

牛めしの「松屋」は9月8日10時より、秋の定番メニュー「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を販売します。
2008年の登場以来、18年にわたって毎年秋に販売しているメニューで、秋が旬の茄子に豚ロースと玉ねぎを合わせ、辛味噌ダレで仕上げています。
▲豚と茄子の辛味噌炒め定食 880円 ダブル1370円
コク深い辛味噌ダレに、豚ロース、茄子、玉ねぎを合わせた具だくさんの定食。辛味噌のしっかりした味わいと、茄子のとろけるような食感を楽しめるとしています。
そのままはもちろん、好みのサイドメニューを加えてアレンジするのもオススメとのこと。持ち帰りにも対応します。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
▲豚と茄子の辛味噌炒め 780円、ダブル1270円
・単品豚と茄子の辛味噌炒め 780円
18年続く「ご飯がすすむ」秋の定番！
じゅわっととろける茄子に、旨みのある豚ロース、玉ねぎを合わせ、ぶわっと香る辛味噌ダレで仕上げた、ご飯がすすむ一皿です。
今年も松屋の秋の定番メニューが登場します。豚ロースや茄子、玉ねぎを辛味噌ダレで香ばしく味わえる一皿を楽しみたい人は、発売をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月8日10時
※価格は税込み表記です。
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