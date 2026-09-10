【本日】スンドゥブ専門店の「ヤンニョムカルビ定食」がおいしそ！ 甘辛カルビでご飯止まらないやつ

スンドゥブ定食専門店「スンドゥブ 中山豆腐店」では、9月10日より「ヤンニョムカルビ定食」（1353円）を期間限定で販売します。

甘辛カルビでご飯が進む「ヤンニョムカルビ定食」

新登場の「ヤンニョムカルビ定食」は、甘辛いヤンニョムを絡めた牛カルビを、ミニスンドゥブと一緒に楽しめる定食です。牛カルビにはキムチが添えられ、ライス、韓国のりがセットになっています。

カルビはプルコギ風の甘めの醤油に漬けて香ばしく焼き上げ、特製ヤンニョムをたっぷりと絡めて仕上げています。なお、韓国で親しまれている「ヤンニョム」は、濃厚な味噌のコクと甘味、ピリッとした辛味が特徴の味噌ダレのこと。



カルビをキムチやごはんと一緒に食べるほか、韓国のりで巻いたり、シャキシャキの千切りキャベツと合わせたりと、さまざまな食べ方で楽しめるとしています。

スンドゥブ専門店ならではの定食！

「スンドゥブ 中山豆腐店」は、高田馬場と秋葉原に店舗を構えるスンドゥブ定食専門店。スンドゥブを一人でも気軽に楽しめる定食スタイルで提供しています。

スンドゥブには、唐辛子をベースに牛・豚・鶏と魚醤の旨み、にんにくや生姜などの薬味を加えた「タテギ」と、ペースト状にした野菜を合わせた特製スープを使用。国産大豆「トヨマサリ」を使った豆腐も毎日店内で手作りしています。



今回の「ヤンニョムカルビ定食」は、そんなこだわりのスンドゥブと甘辛濃厚なヤンニョムカルビを一度に楽しめる新商品。カルビをひと口、ご飯をひと口、さらにスンドゥブ……と、これはご飯が止まらなくなりそう！



・発売日：2026年9月10日

（※文中の価格はすべて税込）