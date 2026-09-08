【本日】松屋「豚と茄子の辛味噌炒め」スタート！ 18年間続く秋メニュー

牛めしの「松屋」は本日9月8日から、「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を販売開始しました。
秋が旬の茄子に豚ロースと玉ねぎを合わせ、辛味噌ダレで仕上げた一品。ライス、生野菜、みそ汁付きの定食と、生野菜なしの「豚と茄子の辛味噌炒め」（いわゆるライスセット）が販売されます。
▲豚と茄子の辛味噌炒め定食 880円 ダブル1370円
▲豚と茄子の辛味噌炒め 780円、ダブル1270円
●初登場は2008年。18年続く秋の定番
リリースによると、「豚と茄子の辛味噌炒め」は2008年の登場以来、18年にわたって毎年秋に販売しているメニューとのこと。そんなに長い間、毎年欠かさず登場していたとはびっくりですね。
松屋というと新作メニューが次々と登場するイメージがありますが、その中で18年続いていると考えるとなかなかのロングセラー。
●肉も入っているけど主役はやっぱり茄子
豚ロース、茄子、玉ねぎをコク深い辛味噌ダレで炒めた具だくさんの一品。豚肉もしっかり入っていますが、商品名にもある通り主役はやっぱり秋が旬の茄子です。
辛味噌ダレをまとった茄子は、とろけるような食感がポイントだそう！
●めちゃご飯が進む
ナベコも秋にあるとつい頼んじゃうのですが、めっちゃ味が濃くてご飯が進むんですよね。辛味噌ダレが豚肉にも茄子にもたっぷり絡んで、炒めた味噌の香りも食欲を掻き立てられます。
しっかり食べたい時は、ライスを増量して挑むのもアリです。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります