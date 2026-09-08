【本日発売】ご飯がすすむやつ！ 松屋「豚と茄子の辛味噌炒め」が今年も登場
2026年09月08日 17時00分更新
牛めしの「松屋」は、秋の定番メニュー「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を本日より販売します。
コク深い辛味噌ダレに、豚ロース、茄子、玉ねぎを合わせた具だくさんの定食です。
※以下、再掲載となります。
牛めしの「松屋」は9月8日10時より、秋の定番メニュー「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を販売します。
2008年の登場以来、18年にわたって毎年秋に販売しているメニューで、秋が旬の茄子に豚ロースと玉ねぎを合わせ、辛味噌ダレで仕上げています。
▲豚と茄子の辛味噌炒め定食 880円 ダブル1370円
コク深い辛味噌ダレに、豚ロース、茄子、玉ねぎを合わせた具だくさんの定食。辛味噌のしっかりした味わいと、茄子のとろけるような食感を楽しめるとしています。
そのままはもちろん、好みのサイドメニューを加えてアレンジするのもオススメとのこと。持ち帰りにも対応します。テイクアウトの場合、みそ汁は別途料金が必要です。
▲豚と茄子の辛味噌炒め 780円、ダブル1270円
・単品豚と茄子の辛味噌炒め 780円
18年続く「ご飯がすすむ」秋の定番！
じゅわっととろける茄子に、旨みのある豚ロース、玉ねぎを合わせ、ぶわっと香る辛味噌ダレで仕上げた、ご飯がすすむ一皿です。
今年も松屋の秋の定番メニューが登場します。豚ロースや茄子、玉ねぎを辛味噌ダレで香ばしく味わえる一皿を楽しみたい人は、発売をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月8日10時
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第35回
グルメ【本日から】人気セット300円引き！ これはお得 バーガーキングで「ワッパー祭り」
-
第34回
グルメ【9月7日まで】ファミマが太っ腹！ 定番がおかず増量の2週間、シュウマイ＋1個はうれしい
-
第33回
グルメ【本日から】デニーズ、なんでも「月見」に!? ジャンバラヤもハンバーグもたまごのせ
-
第32回
グルメ【本日発売】豪華すぎ！ なか卯「ウニ丼」今年も 期待しちゃうよ、ゼンショーさん
-
第31回
グルメ【本日から】え、そっち？ ドミノ「月見」はタルトほぼ1kg積む！ “月見団子”の代わり
-
第30回
グルメ【本日から】ステーキ3種盛りが2958円！ ステーキガスト「肉の日」29％もお安い
-
第29回
グルメ【本日発売】松のや「油淋鶏」今年もきた！ たっぷり8個、ロースかつとの合い盛りも
-
第28回
グルメ【本日発売】バーガーに梨!? ドムドム「梨のダブルてりやき」が復活！ シャリシャリ感気になりすぎ
-
第27回
グルメ【本日発売】これがポテトチップス!? 「マルちゃん焼そば」「ワンタン」がカルビーとコラボ
-
第26回
グルメ【土曜まで】セブン「2個で50円引き」実施中！ おにぎり＋巻寿司でもOK
- この連載の一覧へ