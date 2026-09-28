【本日まで】うどん90分食べ放題！ 最初は大海老天付き

和食レストランチェーン「味の民芸」は9月27日・28日の2日間、恒例の人気企画「手延べうどん食べ放題」を全国50店舗で開催中。本日最終日です。
今年は創業50周年を記念し、5月の第1弾に続き、第2弾の実施となりました。
「大海老天付きうどん食べ放題」は2070円。90分制でうどんを食べ放題できます。ただし、大海老天などの天ぷらは食べ放題に含まれません。
■手延べうどん食べ放題 概要
開催期間：9月27日・28日 2日間
開催時間：11時～（90分制、最終受付は各店オーダーストップ時刻の1時間前まで）
販売店舗：全国 味の民芸50店舗
企画商品：大海老天付きうどん食べ放題 2070円
※シニア（60歳以上）は上記価格より100円引き
※幼児（6歳以下）は取り分け無料
※天ぷらは食べ放題ではありません
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本日月曜が最終日。平日なので、混雑状況でいうと今日はねらいめかもしれません。食べ放題とはいえ、2000円強であれば気軽に挑戦しやすいですね。お近くに民芸がある人はぜひ！
※価格は税込み表記です。
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