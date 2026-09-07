【本日スタート】1099円の“背徳焼肉ランチ”！ 黒カレー＆ライスもおかわり自由

焼肉チェーン「じゅうじゅうカルビ」では本日9月7日から「フェアランチ定食～背徳～」（1099円〜）
を販売開始しました。9月30日までの期間限定メニューです。
1099円～カレーもライスも食べ放題
「フェアランチ定食～背徳～」
焼肉食べ放題を提供する「じゅうじゅうカルビ」は、全日16時での時間帯限定でランチ定食を提供しています。今回は同店で開催中の「背徳ギルティグルメ」の味わいを、1099円から楽しめるランチが登場。
「フェアランチ定食～背徳～」は、「幸せの柔らかカルビ【超ガリバタ】」と「“ぷりっぷり”鶏せせり【はちみつ＆黒胡椒】」の2種類のお肉がメイン。
さらに、トマトカレーラーメン、白いカレーうどん、レモン冷麺の中から1つ選べて定食として楽しめます。セットの黒カレー、ライス、スープはすべておかわり自由。
なお、柔らかカルビの超ガリバタは「背徳ギルティグルメ」のにんにく＋バターが楽しめる一品。鶏せせりのはちみつ＆黒胡椒もフェアならではの背徳的味付けのメニューです。選べる1品のうちトマトカレーラーメンと白いカレーうどんもフェアで登場したものです。
●フェアランチ定食～背徳～ 1099円
●フェアランチ定食～背徳～【お肉1.5倍】 1539円
●フェアランチ定食～背徳～【お肉2倍】 1979円
※受け付けは16時まで
「背徳ギルティグルメ」が激アツ
「背徳ギルティグルメ」は8月27日から開催中です。こちらは全時間帯で展開しています。
カロリー度外視の3種の背徳タレで味わうお肉や、人気デザートとの魅惑の組み合わせ「with ヌテラ」など、食欲の秋を満たすメニューが大集合したフェアです。フェアメニューは対象コースで食べ放題で楽しめます。また、単品でも注文できます。
（商品例）
▲ミニマリトッツォ with ヌテラ
単品で注文する場合：440円
対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
▲焼肉屋のライスバーガー
単品で注文する場合：550円
対象コース：じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース
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お昼からこの“背徳っぷり”！
「焼肉を楽しみながら、麺もカレーも食べたい」、そんな欲張りな気分を一度に満たしてくれる今回のランチ。さらに黒カレー、ライス、スープがおかわり自由なのもうれしいところです。
開催中のフェアから“背徳”なメニューを集めて、1000円ちょっとから楽しめるのはなかなか魅力的。かなりボリューミーなので、お腹を空かせて挑みたいですね。お昼から幸せな気分になれそう……！
販売は9月30日まで。ガッツリランチを楽しみたい人はお見逃しなく！
（※文中の価格はすべて税込）
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