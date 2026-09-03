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今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第33回

【本日から】デニーズ、なんでも「月見」に!? ジャンバラヤもハンバーグもたまごのせ

2026年09月03日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　デニーズは本日より、「お月見フェア」を全国の店舗で開催します。

　「黒麺×ガーリックライスの満月仕立て」「アボカドときんぴらの月見バーグ」をはじめ、「お月見」をテーマにした全8品をラインアップします。

※以下、再掲載となります。

　ファミリーレストランチェーン「デニーズ」は9月3日より、同店初となる「お月見フェア」を全国の店舗で開催します。

　「お月見」をテーマに、黒麺とガーリックライスを組み合わせたメニューや、アボカドときんぴらを使ったハンバーグ、定番メニューを月見仕立てにアレンジした商品など、全8品をラインアップします。

黒麺からジャンバラヤ、バーグまで
攻めすぎな8品が登場

▲黒麺×ガーリックライスの満月仕立て　1199円

　竹炭で和えた黒麺に、麻辣をきかせた肉味噌とガーリックライスを合わせ、卵黄をのせた一品です。

▲アボカドときんぴらの月見バーグ　1276円

　なめらかな口当たりのアボカドと、大きめにカットしたきんぴらごぼうをハンバーグに合わせたメニューです。

　アボカドときんぴらごぼうを組み合わせ、和の味わいに仕上げています。

▲月見バーグ＆オムライス　1650円

　「とろ～り卵とチーズのオムライス」に月見ハンバーグをのせた、秋限定メニューです。

▲オレンジのショートケーキ～マンゴーソースで月に見たてて　748円

　ショートケーキ仕立てのデザートに、マンゴーソースとチョコレートソースを合わせた一品です。トップには、うさ耳をかたどった飾りを添えています。

▲月見きのこデミ煮込みハンバーグ　1254円

　焼き上げたハンバーグにきのこと特製デミグラスソースを合わせ、目玉焼きをのせたメニューです。デミグラスソースと卵を組み合わせています。

▲月見ハンバーグカレードリア　1265円

　デニーズのハンバーグカレードリアを月見仕立てにアレンジした商品です。スパイス感のあるカレーにハンバーグを合わせ、チーズと目玉焼きをのせています。

▲月見グリルチキンのジャンバラヤ　1353円

　数種類のスパイスをきかせたジャンバラヤに、グリルチキンと目玉焼きを合わせたメニューです。

▲月見麻辣土鍋ハンバーグ　1584円

　麻辣を取り入れた土鍋ハンバーグに、目玉焼きをのせた一品です。辛味とコクを組み合わせた「旨辛」な味わいといい、目玉焼きを添えることでまろやかに楽しめるとしています。

背徳感ある月見メニューも勢ぞろい！

　デニーズ初のお月見フェアは、定番の月見メニューから、ボリューム満点のメニューまで、かなり幅広い内容です。

　特に「黒麺×ガーリックライスの満月仕立て」は、竹炭で和えた黒麺が見た目にもインパクト抜群です。

　「今日はどれにしよう」と迷うのも楽しそうな8品がそろっています。この機会にデニーズへ足を運んで、気になる月見メニューを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。

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