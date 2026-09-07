うどん食べ放題2070円！ 90分制、大海老天もついてくる【2日間限定】

和食レストランチェーン「味の民芸」は9月27日・28日の2日間、毎年恒例の人気企画「手延べうどん食べ放題」を全国50店舗で開催します。
今年2回目！ 2日間限定「手延べうどん食べ放題」
「手延べうどん食べ放題」は、味の民芸で毎年開催されている恒例企画。今年は創業50周年を記念し、5月29日～31日の3日間に第1弾を開催しました。好評を受けて、9月に第2弾が実施されます。
期間中は「大海老天付きうどん食べ放題」を2070円で提供。90分間、味の民芸自慢の手延べうどんを好きなだけ楽しめます。
なお、大海老天などの天ぷらは食べ放題には含まれません。60歳以上は100円引き、6歳以下の子どもは取り分け無料です。
■手延べうどん食べ放題 概要
開催期間：9月27日・28日 2日間
開催時間：11時～（90分制、最終受付は各店オーダーストップ時刻の1時間前まで）
販売店舗：全国 味の民芸50店舗
企画商品：大海老天付きうどん食べ放題 2070円
※シニア（60歳以上）は上記価格より100円引き
※幼児（6歳以下）は取り分け無料
※天ぷらは食べ放題ではありません
最高記録はセイロ52枚！
「味の民芸」は1976年に岡山県で創業。看板の手延べうどんは、生地を包丁で切るのではなく、何度も延ばして麺に仕上げるのが特徴だそう。今回の食べ放題では、そんな自慢のうどんを90分間、思う存分おかわりできます。
ちなみに驚くのが過去の記録。時間無制限で開催していた時代には、なんとセイロ52枚を食べた人も！ 現在の90分制でも最高記録は30枚だそうです。
もちろん記録を狙わなくても、つるつる、もちもちの手延べうどんをめいいっぱい食べられる2日間。どれくらい食べられるか試してみたくなりますね。
・開始日：2026年9月27日
・終了日：2026年9月28日
※価格は税込み表記です。
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