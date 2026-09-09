【本日から】セブン、おにぎり2個で50円引き！ 塩むすび2個でも割引

セブン‐イレブンは、9月9日～13日の5日間限定で、対象のおにぎり・寿司を一度に2個購入するごとに50円引きとなるセールを実施します。

セールの対象となるのは、400円（税込432円）以下のおにぎり、こだわりおむすび、寿司各種。

期間中、対象商品を一度に2個購入するごとに、通常本体価格から50円引きとなります。商品の組み合わせは自由です。

たとえば、おにぎり2個はもちろん、おにぎりと寿司を1個ずつ組み合わせても対象になります。

■セール概要

期間：9月9日～13日（5日間限定）

内容：対象商品を一度に2個購入するごとに本体価格から50円引き

対象：400円（税込432円）以下のおにぎり、こだわりおむすび、寿司各種

安いおにぎりを選んでも50円引き！

今回のセール、うれしいのは対象商品の価格に下限がないこと。400円（税込432円）以下なら、安いおにぎりを選んでも2個ごとに50円引きになります。

最近はコンビニのおにぎりも「こんなにしたっけ？」と思うことがありますが、なるべく安いものを組み合わせれば、セールのおトク感も大きめ。

5日間限定なので、おにぎりを買うなら狙い目です！