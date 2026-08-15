松のや「ロースかつ＋唐揚げ」が840円！ 盛合わせ4種を1週間値引き

とんかつチェーン「松のや」は8月19日15時～26日15時の期間「盛合わせ定食値引きキャンペーン」を開催します。
松のや、対象定食130～150円引き！
「盛合わせ定食値引きキャンペーン」では、1週間限定でロースかつや超厚切りリブロースかつに、唐揚げまたは海老フライを組み合わせた4種類の定食が特別価格になります。
唐揚げとの盛合わせは150円引き、海老フライとの盛合わせは130円引き。いずれもボリュームのある定食を通常よりおトクに楽しめます。
キャンペーンは一部店舗を除く全国の松のやで実施します。
【対象商品】
▲ロースかつ＆本格唐揚げ定食
通常990円 → 840円（150円引き）
▲ロースかつ＆海老フライ1尾定食
通常970円 → 840円（130円引き）
▲超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ定食
通常1350円 → 1200円（150円引き）
▲超厚切りリブロースかつ＆海老フライ1尾定食
通常1250円 → 1120円（130円引き）
840円で「ロースかつ＋もう一品」！
1週間限定のお値打ちキャンペーン。なかでも手頃なのは、「ロースかつ＆本格唐揚げ定食」と「ロースかつ＆海老フライ1尾定食」。キャンペーン中はどちらも840円になります。
ロースかつだけではなく、唐揚げや海老フライも一緒に食べられてこの価格。いつもよりちょっと欲張りたい時にも利用しやすそうです。
値引きは1週間限定なので、松のやでガッツリ食べたい人はこの機会をお見逃しなく。
・開始日：2026年8月19日
・終了日：2026年8月26日
（※文中の価格はすべて税込）
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