松のや「ロースかつ＋唐揚げ」が840円！ 盛合わせ4種を1週間値引き

とんかつチェーン「松のや」は8月19日15時～26日15時の期間「盛合わせ定食値引きキャンペーン」を開催します。

松のや、対象定食130～150円引き！

「盛合わせ定食値引きキャンペーン」では、1週間限定でロースかつや超厚切りリブロースかつに、唐揚げまたは海老フライを組み合わせた4種類の定食が特別価格になります。

唐揚げとの盛合わせは150円引き、海老フライとの盛合わせは130円引き。いずれもボリュームのある定食を通常よりおトクに楽しめます。



キャンペーンは一部店舗を除く全国の松のやで実施します。



【対象商品】

▲ロースかつ＆本格唐揚げ定食

通常990円 → 840円（150円引き）

▲ロースかつ＆海老フライ1尾定食

通常970円 → 840円（130円引き）

▲超厚切りリブロースかつ＆本格唐揚げ定食

通常1350円 → 1200円（150円引き）

▲超厚切りリブロースかつ＆海老フライ1尾定食

通常1250円 → 1120円（130円引き）

840円で「ロースかつ＋もう一品」！

1週間限定のお値打ちキャンペーン。なかでも手頃なのは、「ロースかつ＆本格唐揚げ定食」と「ロースかつ＆海老フライ1尾定食」。キャンペーン中はどちらも840円になります。



ロースかつだけではなく、唐揚げや海老フライも一緒に食べられてこの価格。いつもよりちょっと欲張りたい時にも利用しやすそうです。



値引きは1週間限定なので、松のやでガッツリ食べたい人はこの機会をお見逃しなく。



・開始日：2026年8月19日

・終了日：2026年8月26日

（※文中の価格はすべて税込）

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