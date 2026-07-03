アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで2件の火災事故　リコール対象か再度チェックを

消費者庁は7月3日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、5月に2件の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年5月18日

機種・型番：A1263

事故内容：宿泊施設で当該製品を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた 発生日：2026年5月25日

機種・型番：A1263

事故内容：発煙に気付き確認すると、充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた

事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

●リコール対象製品と販売期間の一例 ・Anker PowerCore 10000：2022年12月25日～2025年10月21日

消費者庁は、同社による回収・交換を受けていないユーザーに対して、直ちに使用を中止し、下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。