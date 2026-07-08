夏の相棒、今こそ確保！ 炭酸対応サーモス水筒がプライムデーで最大51%オフ

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」にサーモスの水筒「保冷炭酸飲料ボトル」が登場！参考価格から最大51%オフで販売中です。

本製品はスクリュータイプの蓋を採用したステンレス水筒。蓋を少し回すと圧力が抜ける構造で、炭酸飲料やスポーツドリンクを入れることもでるなど、暑い夏にぴったりの水筒です。

プライムデーセールの対象は500mlタイプで、価格は1639円から。価格や割引率が異なるモデルもあるので、購入時は気を付けてください。