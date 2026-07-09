PCの容量不足、そろそろ黙らせよう！ WDの4TB HDDが2万2000円切り

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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、ウエスタンデジタルの内蔵HDD「WD Blue（4TB／WD40EZZX-AJP）」が登場！参考価格から14%オフの2万1880円で販売されています。

WD40EZZX-AJPはSATA規格の3.5インチHDD。家庭やオフィスのデスクトップPCで使うことを想定した製品で、動作音や発熱、消費電力の抑制を優先した設計となっています。

セール価格は2万1880円。データ保管用のサブストレージなど、読み書き速度よりコストパフォーマンスの高さが求められる用途に向いた製品です。