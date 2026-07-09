Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第44回
PCの容量不足、そろそろ黙らせよう！ WDの4TB HDDが2万2000円切り
2026年07月09日 20時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、ウエスタンデジタルの内蔵HDD「WD Blue（4TB／WD40EZZX-AJP）」が登場！参考価格から14%オフの2万1880円で販売されています。
WD40EZZX-AJPはSATA規格の3.5インチHDD。家庭やオフィスのデスクトップPCで使うことを想定した製品で、動作音や発熱、消費電力の抑制を優先した設計となっています。
セール価格は2万1880円。データ保管用のサブストレージなど、読み書き速度よりコストパフォーマンスの高さが求められる用途に向いた製品です。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】Western Digital ウエスタンデジタル WD Blue 内蔵HDD ハードディスク 4TB CMR 3.5inch SATA キャッシュ128MB 5400rpm WD40EZZX-AJP エコパッケージ 【国内正規代理店品】
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