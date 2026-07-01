Dynabook（旧東芝）がリコール中のノートPC用ACアダプターで火災事故

消費者庁は6月30日、Dynabook（旧東芝）がリコール中のノートPC用ACアダプターで、6月に火災事故が発生したことを公表した。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年6月9日

機種・型番：dynabook T351/46CW

事故内容：当該製品のACアダプター部及び周辺を焼損する火災が発生した

6月30日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明だ。

Dynabookでは、今回焼損した機種を含む複数のACアダプターでリコール（無償交換）を実施中。

消費者庁は無償交換を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、PC本体とコンセントからACアダプターを取り外した上で同社へ連絡するよう案内している。