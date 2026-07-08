まさかの51%オフ！ アクションカメラの王様「GoPro HERO12 Black」がプライムデーでお買い得

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、アクションカメラの王様「GoPro HERO12 Black」が登場！参考価格から51%オフの2万9800円で販売中です。

GoPro HERO12 Blackは、最大5.3K解像度の動画撮影に対応したアクションカメラ。強化された手ぶれ補正機能「HyperSmooth 6.0」やBluetoothオーディオ、効率が向上したEnduroバッテリーを搭載しており、これまで以上に幅広いシーンで使いやすさがアップしています。

すでに後継の「HERO13 Black」が出ていますが、HERO12 Blackも性能面では十分現役のモデル。初めてアクションカムを買う人や、サブ機を探している人には魅力的な選択肢といえるでしょう。