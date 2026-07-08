Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第36回
まさかの51%オフ！ アクションカメラの王様「GoPro HERO12 Black」がプライムデーでお買い得
2026年07月08日 19時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、アクションカメラの王様「GoPro HERO12 Black」が登場！参考価格から51%オフの2万9800円で販売中です。
GoPro HERO12 Blackは、最大5.3K解像度の動画撮影に対応したアクションカメラ。強化された手ぶれ補正機能「HyperSmooth 6.0」やBluetoothオーディオ、効率が向上したEnduroバッテリーを搭載しており、これまで以上に幅広いシーンで使いやすさがアップしています。
すでに後継の「HERO13 Black」が出ていますが、HERO12 Blackも性能面では十分現役のモデル。初めてアクションカムを買う人や、サブ機を探している人には魅力的な選択肢といえるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|GoPro HERO12 Black + 非売品ポケットガイド 5.3K60 10bit GP-Log HDR 手ブレ補正 防水10m アクションカメラ 【国内正規品】
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