グーグルChromeに深刻度“重大”の脆弱性 アップデートの確認を

グーグルは7月8日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む27件の脆弱性を修正している。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・27件 深刻度別内訳 ・重大：2件

・高：23件

・中：2件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-15112：Ozoneの解放後使用

・CVE-2026-15129：Viewsにおける解放後使用 ■深刻度（高） ・CVE-2026-15132：V8における未初期化の使用

・CVE-2026-15133：InterestGroupsでの解放後使用

・CVE-2026-15108：Extensions APIにおける整数オーバーフロー

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-15107：IndexedDBの解放後使用

・CVE-2026-15131：ナビゲーションにおけるデータ検証の不備

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：150.0.7871.114/.115

・macOS：150.0.7871.114/.115

・Linux：150.0.7871.114 ■モバイル版 ・Android：150.0.7871.114

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。